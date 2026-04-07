تكنولوجيا: واتساب يضيف ميزة عزل الضوضاء لمكالمات الصوت والفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل منصة واتساب حاليًا على إضافة ميزة عزل الضوضاء داخل التطبيق لمكالمات الصوت والفيديو، وذلك وفقًا لما ظهر في أحدث نسخة تجريبية من واتساب على اندرويد.

وتهدف الميزة إلى تصفية الضوضاء المحيطة تلقائيًا لتحسين وضوح المكالمات، خاصة في البيئات المزدحمة أو أثناء وجود ضجيج المرور أو الرياح، مما يساعد الطرف الآخر على سماع الصوت بشكل أوضح.

ويمكن للمستخدمين تفعيل الميزة أو إيقافها يدويًا من قائمة المكالمة، حيث يظهر زر مخصص لها داخل واجهة الاتصال. كما تشير المعلومات إلى أنها ستكون مفعلة بشكل افتراضي عند توفرها.

وقد بدأت واتساب طرح الميزة تدريجيًا لمختبري النسخة التجريبية، ومن المتوقع وصولها إلى جميع المستخدمين على اندرويد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة في حال سارت الاختبارات دون مشاكل.

