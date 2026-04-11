تكنولوجيا: يوتيوب بريميوم يشهد زيادة جديدة في الأسعار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفعت منصة يوتيوب أسعار اشتراك YouTube Premium مجددًا في الولايات المتحدة، حيث دخلت الزيادة حيز التنفيذ بالفعل للمشتركين الجدد، بينما سيلاحظ المشتركون الحاليون الأسعار الجديدة ابتداءً من أوائل يونيو.

وأصبح سعر الخطة الفردية 15.99 دولارًا شهريًا أو 159.99 دولارًا سنويًا، بعد أن كانت 13.99 دولارًا و139.99 دولارًا على التوالي. كما ارتفع سعر الخطة العائلية إلى 26.99 دولارًا شهريًا بدلًا من 22.99 دولارًا، في حين زادت الخطة الطلابية إلى 8.99 دولارًا شهريًا بعد أن كانت 7.99 دولارًا.

وشملت الزيادة أيضًا اشتراك YouTube Premium Lite الذي أعيد إطلاقه مؤخرًا، إذ ارتفع سعره إلى 8.99 دولارًا شهريًا.

ويوفر الاشتراك الكامل إزالة الإعلانات وتشغيل الفيديو في الخلفية وإمكانية التنزيل والوصول إلى YouTube Music، بينما لا يتضمن إصدار Lite خدمة YouTube Music، كما قد يستمر في عرض الإعلانات داخل مقاطع الموسيقى وShorts ونتائج البحث.

