تكنولوجيا: تسريبات تكشف تصميم ومواصفات هواتف شاومي 17T بكاميرات لايكا قبل إطلاقها العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق سلسلتها الجديدة من الهواتف شاومي 17T في الأسواق العالمية قريبا جدا حيث من المتوقع أن تتضمن التشكيلة جهازين رئيسيين وهما الإصدار القياسي 17T والإصدار الاحترافي 17T pro وقبل الإعلان الرسمي ظهرت صور عالية الدقة لكلا الهاتفين على شبكة الإنترنت تكشف عن تصميمها الأنيق الذي يشبه إلى حد كبير الإصدارات السابقة وتتميز هذه الهواتف الجديدة بكاميرات مطورة بالتعاون مع العلامة التجارية الشهيرة لايكا ورغم التشابه الكبير في المظهر الخارجي تشير التسريبات إلى وجود اختلافات واضحة في خامات التصنيع حيث يأتي الإصدار القياسي بإطار بلاستيكي بينما يتمتع طراز برو بإطار معدني متين وتتوفر السلسلة بخيارات ألوان جذابة تشمل الأسود والأزرق والوردي مع ملاحظة أن الإصدار القياسي يتميز بدرجات أفتح من اللونين الأزرق والوردي مقارنة بالدرجات الداكنة في طراز برو

و كشفت أحدث التسريبات أن الإصدار القياسي شاومي 17T سيعتمد على معالج ميدياتك دايمنسيتي 8500 ألترا ثماني النواة مع سعة تبلغ 12 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية حديثة لضمان أداء سلس وسريع مع خيارات تخزين داخلية تصل إلى 256 أو 512 جيجابايت وسيضم الهاتف نظام تصوير متطور يشمل مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تكبير بنفس الدقة بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي رائعة كما سيأتي بشاشة مسطحة يبلغ مقاسها 6,59 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا لتقديم تجربة مشاهدة ممتازة وسيعمل ببطارية ضخمة سعتها 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واطا ومن المتوقع أن يبدأ سعره في أوروبا من 749 يورو

وفي المقابل سيأتي هاتف شاومي 17T Pro بمواصفات أعلى وأكثر قوة حيث سيعمل بمعالج دايمنسيتي 9500 الرائد وهو نفس المعالج المستخدم في هواتف بارزة أخرى ليقدم أداء استثنائيا في كافة المهام اليومية والألعاب وسيحظى هذا الطراز بشاشة أكبر يبلغ مقاسها 6,83 بوصة بدقة عرض فائقة ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزا لضمان أقصى درجات السلاسة ولتلبية احتياجات الطاقة الكبيرة تم تزويده ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السلكي السريع جدا بقوة 100 واط بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واطا لتوفير خيارات شحن مرنة وعملية وتشير التسريبات الحالية إلى أن هذا الإصدار الاحترافي والمميز سيطرح في الأسواق الأوروبية بسعر يبلغ حوالي 999 يورو ليكون خيارا ممتازا للباحثين عن الأداء الفائق والتقنيات المتطورة