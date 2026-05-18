تكنولوجيا: فيفو تستعد لإطلاق هاتف iQOO 15T بكاميرا دقتها 200 ميجابكسل وبطارية عملاقة بسعة 8000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة فيفو لإطلاق هاتف جديد تماما يحمل اسم iQOO 15T ليقدم ميزات رائدة بسعر منخفض نسبيا وأكدت أحدث الإعلانات التشويقية المزيد من المواصفات الرائعة التي تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وأكدت الشركة قبل بضعة أيام أن الكشف الرسمي عن الجهاز سيكون يوم الأربعاء الموافق 20 مايو ونشرت صورتين تشويقيتين إضافيتين لتأكيد أبرز مميزات الهاتف وأولها الكاميرا الرئيسية التي تضعه بمنافسة مباشرة مع هواتف رائدة وباهظة الثمن مثل هاتف سامسونج الرائع Galaxy S26 Ultra الذي يباع حاليا بمبلغ 1299 دولارا

ويقال إن هذه الكاميرا تدعم التكبير الرقمي بمقدار أربع أضعاف مما يشير بوضوح لعدم وجود كاميرا مقربة مخصصة وحتى مع وجود مستشعر بدقة 200 ميجابكسل فإن التكبير الرقمي يعني التقاط الصور بدقة 12.5 ميجابكسل بأبعاد تبلغ حوالي 3060 x 4080 بكسل على جزء من المستشعر يمثل نسبة 6% فقط من مساحته الإجمالية وبالتالي قد تتأثر جودة التكبير بشكل كبير بسبب غياب العدسة المقربة ولكن على الأقل تستخدم الكاميرا الرئيسية عدسة مثبتة بصريا مما يتيح وقت تعريض أطول بمقدار 4.5 وقفة لتجنب ظهور الصور بشكل ضبابي وتشير الشائعات لإضافة كاميرا واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتوفير تجربة تصوير متكاملة

وتؤكد الصورة التشويقية الثانية تزويد هاتف iQOO 15T ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع عبر منفذ USB C بقدرة تصل إلى 100 واط وتهدف ميزة جديدة تحمل اسم Global Direct Drive Power Supply 2.0 لتغيير سلوك الشحن لتقليل حرارة الجهاز عند الشحن واللعب بوقت واحد ولضمان عمل الجهاز بأعلى كفاءة وأداء مستقر سيأتي الهاتف مزودا بمعالج رائد وسعة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مع شاشة متطورة من نوع AMOLED توفر معدل تحديث يبلغ 144 هرتز ومن المتوقع أن تؤكد فيفو كافة التفاصيل المتبقية حول المواصفات والأسعار خلال حدث الإطلاق الرسمي بحلول يوم 20 مايو القادم