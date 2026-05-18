تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبها المحمول الجديد بحجم 14 بوصة في وقت مبكر بمعالجات إنتل Panther Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو حاسوبا محمولا جديدا بحجم 14 بوصة تحت علامتها التجارية ThinkBook بشكل هادئ ومبكر داخل الأسواق الأوروبية حيث أصبح جهاز ThinkBook 14 2 in 1 Gen 6 متاحا للشراء الآن رغم أنه كان مقررا إصداره خلال شهر يونيو القادم ويأتي هذا الطراز الجديد كبديل لطراز Gen 5 الخاص بالعام الماضي والذي يباع حاليا بمبلغ 1299 دولارا ويجمع طراز Gen 6 الجديد بين معالجات إنتل المتطورة من نوع Panther Lake وسعة تصل إلى 32 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية دون التضحية بإمكانيات الترقية المستقبلية لتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة تبلغ نسبتها 100%

و تقدم لينوفو جهازها الجديد بخيارين من المعالجات هما Core Ultra 5 325 و Core Ultra 7 355 ورغم انتمائهما لعائلة Panther Lake إلا أنهما لا يختلفان كثيرا من حيث الأداء ويمكن تزويد الحاسوب بسعة تصل إلى 32 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية من نوع DDR5 5600 قابلة للترقية بفضل فتحات SODIMM المزدوجة وتتضمن المواصفات أيضا مساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من نوع SSD مع بطارية تقتصر قدرتها على 60 واط بالساعة وشاشة توفر دقة عرض تبلغ 1920 x 1200 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتز وسطوعا يبلغ 400 شمعة مع تغطية لونية بنسبة 45% لمعيار NTSC

ويبدأ سعر حاسوب ThinkBook 14 2 in 1 Gen 6 من 1269 جنيها إسترلينيا داخل المملكة المتحدة ويشمل هذا السعر تكوينا يضم معالج Core Ultra 5 325 وسعة 16 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت وفي الوقت نفسه تتراوح تكلفة نفس وحدة SKU بين 1479 يورو و 1588 يورو داخل منطقة اليورو ولم تؤكد لينوفو حتى الآن تفاصيل الأسعار الخاصة بالأسواق الأخرى مثل أستراليا أو أمريكا الشمالية لتترك الباب مفتوحا أمام المزيد من التوقعات حول موعد الطرح العالمي وتكلفة الأجهزة بهذه المناطق خلال الفترة القادمة