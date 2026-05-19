تكنولوجيا: تسريبات تكشف تصميمًا جديدًا وترقيات صحية كبيرة لساعة Apple Watch Ultra 4

تستعد أبل لإجراء تغييرات كبيرة على ساعة Apple Watch Ultra 4 القادمة، وفقًا لتقرير جديد يشير إلى حصول الساعة على تصميم مختلف بالكامل وترقيات مهمة في المستشعرات الصحية.

وبحسب التسريبات، ستكون هذه أول عملية إعادة تصميم حقيقية لسلسلة Apple Watch Ultra منذ إطلاق الجيل الأول في سبتمبر 2022، إذ تتوقع التقارير أن تقدم أبل مظهرًا جديدًا كليًا لنسختها الرائدة.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل التصميم حتى الآن، تشير المعلومات إلى أن التغييرات ستكون ملحوظة لدرجة قد ترفع مبيعات الساعة بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

كما تخطط أبل لإضافة تحسينات كبيرة على المستشعرات، مع مضاعفة عددها وزيادة كفاءتها في استهلاك الطاقة، وهو ما قد ينعكس على دقة القياسات وعمر البطارية.

ومن المحتمل أن تعتمد الشركة على عدد أكبر من المستشعرات الضوئية لتحسين قياس معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم بشكل أكثر دقة مع استهلاك أقل للطاقة.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن تنبيهات ارتفاع ضغط الدم التي قدمتها أبل في watchOS 26 قد تصبح أكثر دقة في الجيل الجديد، لكن من غير المتوقع أن تقدم الساعة قياسًا فعليًا لضغط الدم أو مستوى السكر في الدم هذا العام، رغم استمرار عمل أبل على هذه التقنيات.

