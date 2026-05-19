تكنولوجيا: حاسب Chuwi جديد بمعالج Intel Wildcat Lake ينافس MacBook Neo بسعر منخفض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدخل شركة Chuwi المنافسة في سوق الحواسب المحمولة الاقتصادية بإطلاق حاسب UniBook الجديد، الذي يأتي بمعالج Intel Wildcat Lake وسعر يبدأ من حوالي 449 دولارًا، ليكون أرخص من MacBook Neo.

ويعتمد الحاسب على معالج Intel Core 3 304، وهو أحد معالجات سلسلة Wildcat Lake الجديدة، ويضم وحدة معالجة مركزية بخمس أنوية إلى جانب معالج رسومي Xe3 مدمج.

كما يأتي الجهاز بذاكرة LPDDR5X بسعة 8GB، مع وحدة تخزين SSD من نوع PCIe 3.0 بسعة تبدأ من 256GB.

وفي الواجهة الأمامية، يحصل UniBook على شاشة قياس 14 بوصة بدقة 1920×1200 مع تغطية كاملة لألوان sRGB، لكن الشركة لم تكشف عن معدل التحديث، ما يرجح أنها شاشة 60Hz.

ورغم أن الشاشة تبدو أقل تطورًا مقارنة بشاشة Liquid Retina الموجودة في MacBook Neo، فإن الجهاز يعوض ذلك بتشكيلة منافذ أوسع تشمل منفذي USB-C وثلاثة منافذ USB-A ومنفذ HDMI وقارئ بطاقات SD ومنفذ Ethernet.

كما يدعم الحاسب تقنيات Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2، بينما يعتمد على بطارية بسعة 53.38Wh.

وسيعمل الجهاز بنظام Windows 11 Pro بشكل افتراضي، مع إمكانية تثبيت نسخة خفيفة من ويندوز أو حتى التحول إلى Linux لمن يريد أداء أفضل مع الذاكرة المحدودة.

ولم تكشف Chuwi بعد عن صور تفصيلية كاملة للجهاز، لكنها أكدت أنه سيأتي بمفصلة تتيح فتح الشاشة بزاوية 180 درجة، إلى جانب تصميم باللون الرمادي.

