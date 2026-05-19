تكنولوجيا: OnePlus تستأنف تحديث OxygenOS بعد إصلاح مشكلة الـBootloop على هواتفها الحديثة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استأنفت OnePlus طرح تحديثات OxygenOS الجديدة بعد إيقافها مؤقتًا بسبب مشكلة تسببت في دخول بعض الأجهزة بحالة Bootloop وإعادة تشغيل متكررة.

وأكدت الشركة أنها نجحت في تحديد سبب الخلل الذي أثر على تحديثات OxygenOS 16 بإصدارات 16.0.7.xxx و16.0.5.xxx، قبل أن تبدأ مجددًا بإرسال التحديثات للأجهزة المتأثرة.

وكانت OnePlus قد بدأت إطلاق تحديثات مايو لهواتف OnePlus 15 وNord CE6 يوم 11 مايو، قبل أن تنضم لاحقًا أجهزة OnePlus 13 وOnePlus 13S وOnePlus 12R وNord CE6 Lite إلى عملية التحديث.

لكن الشركة أوقفت التوزيع يوم 15 مايو بعد ظهور تقارير عن مشاكل إقلاع وإعادة تشغيل غير طبيعية لدى عدد محدود من المستخدمين.

ومع عودة التحديثات، تقدم OnePlus مجموعة واسعة من التحسينات لهواتف OnePlus 15 وOnePlus 13 وOnePlus 13S، أبرزها واجهة أكثر سلاسة بفضل تحسينات جديدة في محركي Luminous Rendering وTrinity Engine.

كما تشمل التحديثات تحسينات على الرسوم الحركية والتنقل داخل الواجهة والإشعارات والإعدادات السريعة، إلى جانب تجربة تمرير أكثر سلاسة داخل التطبيقات.

وأضافت الشركة أيضًا أداة ترجمة تعمل دون اتصال بالإنترنت، تستطيع ترجمة قوائم الطعام وحتى عرض تحويلات العملات والتنبيهات الخاصة بمسببات الحساسية.

وحصل تطبيق المسح الضوئي للمستندات على تحسينات جديدة تشمل الحفظ التلقائي والتعرف على الكتابة اليدوية، بينما تأتي شاشة القفل بتصميم محدث يعتمد على إشعارات بشكل Capsule لمنع حجب الخلفية.

وتتضمن التحديثات كذلك إعدادات تصوير جديدة في الكاميرا وتحسينات لإحصائيات البطارية وتصحيح أمان اندرويد لشهر مايو 2026.

أما تحديثات Nord CE6 وNord CE6 Lite فتركز بشكل أكبر على تحسين الاستقرار والأداء، مع تحسينات للكاميرا والشبكة وتجربة الألعاب، بينما يقتصر تحديث OnePlus 12R بشكل أساسي على تحديث الأمان الأخير.

