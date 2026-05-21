تكنولوجيا: شركة لينوفو تحيي سلسلة هواتف الألعاب الخاصة بها بإطلاق هاتف Legion Y70 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو عن هاتف جديد ضمن خط ألعاب Legion الخاص بها حيث يأتي هاتف Legion Y70 2026 الجديد بشاشة فائقة السطوع ومعالج متطور وعمر بطارية طويل وميزات ألعاب مفيدة وبعد أربع سنوات أعادت لينوفو السلسلة للحياة بنفس اسم إصدار عام 2022 ولكن سيتم الإشارة إليه بإصدار 2026 للتوضيح ويأتي الهاتف بتصميم يبدو مستوحى من هواتف شركة موتورولا الحالية ورغم أنه ليس نسخة مطابقة بنسبة 100% إلا أنه يصعب تفويت أوجه التشابه مثل جزيرة الكاميرا المربعة والحواف المسطحة ويتوفر الهاتف بلونين هما الأبيض Ice Soul White والأسود Carbon Black ويتميز بشاشة LTPO AMOLED مذهلة يبلغ مقاسها 6.8 بوصة من نوع BOE Q10 توفر معدل تحديث يبلغ 144 هرتز وكثافة رائعة تبلغ 510 PPI وذروة سطوع تبلغ 7000 شمعة كما تدعم تقنيات Dolby Vision و DC لحماية العين مع شهادة SGS

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 المتطور من شركة كوالكوم مقترنا بسعة تصل إلى 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع LPPDRX5 ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1 لضمان أداء مستقر ويستمد هاتف Legion Y70 2026 طاقته من بطارية ضخمة تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 90 واط وتدعي لينوفو أن البطارية صالحة لما يصل إلى 1200 دورة شحن ويجب أن تدوم لأكثر من يومين مع الاستخدام المعتدل مع دعم ميزة الشحن الالتفافي لتوفير طاقة مستمرة أثناء اللعب دون التأثير على عمر البطارية الافتراضي

وبالنسبة للكاميرات يمتلك الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ 2.2 بينما يضم الجزء الخلفي مستشعر LYT 710 من شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ 1.8 مع دعم تقنيات OIS و PDAF ككاميرا رئيسية وكاميرا زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ 2.2 وتضم الدائرتان الأخريان مستشعرا مضادا للوميض وفلاش LED ولن يكون هذا هاتفا للألعاب دون ميزات مخصصة حيث تقول لينوفو إنه تم ترتيب الهوائيات بطريقة لا تؤثر على الاتصال بغض النظر عن طريقة إمساك الهاتف ويحتوي أيضا على جيروسكوب بمعدل أخذ عينات يبلغ 500 هرتز للتصويب الدقيق عند لعب ألعاب الرماية بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من أداء رسوميات حواسيب Legion عند الاتصال بها عبر تطبيق Legion Zone لتشغيل ألعاب AAA دون الحاجة إلى محاكي

ويحتوي الهاتف على مساعد ألعاب مدعوم بتقنيات AI يقوم بالتحميل المسبق للألعاب لتقليل أوقات الانتظار ويسجل تلقائيا ما يصل إلى 30 ثانية من اللحظات الرئيسية أثناء اللعب ويضمن استمرار تشغيل لعبتك بالخلفية حتى عند التبديل بين التطبيقات ورغم أن هاتف Legion Y70 2026 قد لا يتمتع بمظهر الهواتف المتينة إلا أنه يمكنه تحمل بعض الاستخدام القاسي حيث يتمتع بتصنيف IP ثلاثي يشمل IP66 و IP68 و IP69 ويمكنه تحمل درجات الحرارة القصوى التي تتراوح بين -20 و 60 درجة مئوية والسقوط من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر وتشمل الميزات الأخرى دعم بطاقتي SIM بما في ذلك eSIM ومكبرات صوت ستيريو وتبريد VC بأبعاد متناسقة تبلغ 160×75 مليمتر ويبدأ سعر الطراز الأساسي من 3099 يوانا صينيا وهو ما يعادل 456 دولارا للنسخة بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 4899 يوانا صينيا وهو ما يعادل 720 دولارا لأعلى تكوين لتلبية كافة التطلعات