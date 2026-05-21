تكنولوجيا: HMD تكشف رسميًا عن هاتف Vibe 2 5G ببطارية ضخمة وشاشة 6.75 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت HMD رسميًا هاتف Vibe 2 5G، ليأتي كخليفة لهاتف HMD Vibe الذي ظهر لأول مرة في سبتمبر 2025، مع مجموعة من التحسينات أبرزها البطارية الأكبر.

ويحمل الهاتف شاشة LCD بحجم 6.75 بوصة بدقة +HD، مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

ويعمل الجهاز بمعالج Unisoc T8200، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت، بالإضافة إلى دعم بطاقات microSD حتى 1 تيرابايت.

وفي قسم الكاميرات، يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة إضافية لم تكشف الشركة عن تفاصيلها بعد، بينما تأتي كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويعتمد Vibe 2 5G على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقدرة 18 واط.

كما يعمل الهاتف بنظام Android 16 مباشرة من الصندوق، مع وعد بالحصول على تحديثات أمنية لمدة عامين.

ويتوفر أيضًا بمستشعر بصمة جانبي، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، إضافة إلى مقاومة للماء والغبار بمعيار IP64.

أما من ناحية الاتصال، فيدعم الهاتف شبكات 5G و4G المزدوجة، إلى جانب Wi-Fi وBluetooth 5.0 وGPS ومنفذ USB Type-C.

المصدر