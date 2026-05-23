تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبا محمولا جديدا بحجم 14 بوصة عالميا بشاشة 120 Hz ومعالج إنتل Panther Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو حاسوبا محمولا جديدا بحجم 14 بوصة على مستوى العالم ضمن مجموعة IdeaPad Slim 5 الخاصة بها ويتميز جهاز IdeaPad Slim 5i 14IPH11 بمعالجات Panther Lake من شركة إنتل ويمكن تزويده ببطارية تبلغ قدرتها 60 Wh وسعة تبلغ 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية والاختيار بين شاشات OLED بمعدل تحديث يبلغ 60 Hz أو شاشات IPS بمعدل تحديث يبلغ 120 Hz بالوقت الحالي لضمان أداء مستقر بنسبة 100%

ومرت حوالي شهرين منذ أن أصدرت لينوفو إصدار Slim 5 Gen 11 بشاشة يبلغ مقاسها 16 بوصة ليحل محل طرز Gen 10 الأقدم والذي يباع حاليا بمبلغ 749 دولارا وتستفيد الأجهزة المتوفرة عالميا من معالجات Panther Lake و Gorgon Point من شركة AMD على التوالي وبدأت الشركة هذا الشهر بيع بدائل أصغر بأسواق متعددة وبالوقت الحالي لا يزال الإصدار الذي يبلغ مقاسه 14 بوصة غير متوفر داخل أمريكا الشمالية ولكنه وصل إلى أستراليا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة بالإضافة إلى أجزاء من شرق وجنوب شرق آسيا بأبعاد متناسقة تبلغ 312×221 مليمتر

وينطبق هذا حاليا على اصدارات شركة إنتل والتي يمكن تكوينها عموما بمعالجات Core Ultra 5 322 و Core Ultra 5 325 و Core Ultra 7 355 ووفقا لموقع PSREF ستبيع لينوفو إصدارات Core Ultra 7 356H أيضا بضعف عدد النوى وفي الوقت نفسه يصعب الحصول على متغيرات شركة AMD ورغم إدراج الجهاز عبر مواقع ويب متعددة إلا أن تحديده يؤدي لإدراجه كمنتج غير متوفر وببعض الأسواق مثل ألمانيا يمكن إضافة وحدة مكونة مسبقا إلى سلة التسوق حيث يتوفر طراز بمعالج Ryzen AI 7 445 وسعة 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت جاهز للشحن بسعر يبلغ 1199 يورو

وبغض النظر عن ذلك يمكن أيضا تكوين حاسوب IdeaPad Slim 5 14IPH11 بسعة تبلغ 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع DDR5 5600 ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت من نوع M 2 2242 وشاشات OLED بمعدل تحديث يبلغ 60 Hz أو IPS بمعدل تحديث يبلغ 120 Hz ويضيف الموقع أن لوحة OLED بدقة 2.8K ومعدل تحديث يبلغ 120 Hz يجب أن تتوفر ببعض الأسواق أيضا وبشكل عام يأتي الجهاز مزودا ببطارية تبلغ قدرتها 60 Wh وتبدأ الأسعار حاليا من 1499 دولارا أستراليا و 1099 إلى 1229 يورو و 7850 دولارا هونج كونج و 4280 رينجت ماليزي و 970 جنيها إسترلينيا لتلبية كافة احتياجات المستخدمين بمختلف أنحاء العالم