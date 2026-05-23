تكنولوجيا: تطبيق Codex من شركة OpenAI يمكنه الآن استخدام حاسوب Mac الخاص بك حتى عندما يكون مقفلا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة OpenAI ميزة استخدام الحاسوب لتطبيق Codex المخصص لسطح المكتب عبر نظام macOS وتتمثل أحدث حيلها في أن حاسوب Mac الخاص بك لا يحتاج حتى إلى إلغاء القفل لكي يستخدم وكيل البرمجة تطبيقاتك أثناء تواجدك بعيدا وفي منشور عبر منصة X قال مطورو الشركة إن المستخدمين يمكنهم الآن إرسال مهام التطبيق من هواتفهم وجعله يشغل التطبيقات عبر حواسيبهم حتى عندما تكون الشاشة متوقفة ومقفلة وتظهر صورة مرفقة بالمنشور حاسوبا مقفلا يعرض تراكب يوضح أن التطبيق يستخدم حاسوبك مع مطالبة بالضغط على أي مفتاح أو النقر لإلغاء القفل

ولكي تعمل هذه الميزة يجب تثبيت المكون الإضافي لاستخدام الحاسوب ومنحه أذونات تسجيل الشاشة وإمكانية الوصول المعتمدة من شركة أبل وبعد ذلك يمكن لتطبيق Codex النقر عبر النوافذ والكتابة والتنقل في القوائم والتفاعل مع الحافظة داخل التطبيقات التي تسمح بها صراحة وتقول شركة OpenAI إن الميزة مفيدة لأنواع الأشياء التي لا تستطيع أدوات سطر الأوامر الوصول إليها بسهولة مثل إعادة إنتاج خطأ واجهة المستخدم الرسومية GUI فقط أو تغيير إعدادات التطبيق أو تشغيل تدفق داخل تطبيق سطح مكتب يساعد التطبيق في بنائه

ويطلب تطبيق Codex الإذن قبل تشغيل كل تطبيق جديد ولأولئك الشجعان بما يكفي يمكنك وضع علامة على تطبيقات معينة للسماح بها دائما وتقول الشركة إن الميزة غير متوفرة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا عند الإطلاق ولا يمكنها أتمتة تطبيقات Terminal أو التطبيق نفسه أو مطالبات مسؤول مستوى النظام وإذا اكتشف النظام أي إدخال محلي للوحة المفاتيح أو المؤشر فإنه يعيد قفل الحاسوب ويوقف إلغاء القفل التلقائي مؤقتا حتى تقوم بإلغاء قفله يدويا

ويأتي هذا التحديث في أعقاب بعض الإضافات الأخرى الأخيرة لتطبيق Codex بما في ذلك ميزة Appshots الجديدة التي تسحب لقطة شاشة ونصا من نافذة تطبيق عبر نظام macOS إلى سلسلة رسائل التطبيق باستخدام اختصار Command Command بالإضافة إلى وضع هدف جديد يسمى goal يجعل الوكيل يستمر في العمل نحو إنجاز مرحلة هامة عبر ساعات أو أيام