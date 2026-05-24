تكنولوجيا: Boox تكشف رسميًا عن المعالج المستخدم في جهاز Note X6 الجديد بشاشة الحبر الإلكتروني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Boox رسميًا عن المعالج الذي سيشغّل جهازها الجديد Note X6 المزود بشاشة حبر إلكتروني، وذلك بعد أيام قليلة من استعراض التصميم الأولي للجهاز.

وأكدت الشركة عبر منشور على منصة Weibo أن الجهاز سيعتمد على معالج Snapdragon جديد بدقة تصنيع 4 نانومتر يحمل اسم Snapdragon 6690، ليواصل بذلك استخدام معالجات كوالكوم كما حدث مع الجيل السابق Note X5.

ووفقًا لـ Boox، يعمل المعالج بسرعة تصل إلى 2.9 جيجاهرتز، كما يوفر تحسنًا في الأداء بنسبة تصل إلى 78% مقارنة بالجيل السابق.

لكن من جهة أخرى، تشير كوالكوم إلى أن الاسم الرسمي للمعالج هو Dragonwing Q-6690، والذي يُعد أول معالج مخصص للأجهزة المؤسسية يأتي مع دعم مدمج بالكامل لتقنية UHF RFID.

ويضم المعالج ثمانية أنوية Kryo من الجيل السابع، بالإضافة إلى معالج رسوميات Adreno بتردد 1.15 جيجاهرتز، ووحدة ذكاء اصطناعي بقوة 6 TOPS، إلى جانب دعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6.0.

كما أوضحت كوالكوم أن هذا المعالج موجّه لأجهزة مثل أجهزة الدفع الإلكترونية، وأنظمة نقاط البيع، والأجهزة اللوحية، والشاشات الذكية.

ورغم الكشف عن المعالج، ما تزال هناك تفاصيل كثيرة غير معروفة حول جهاز Note X6، لكن من المتوقع أن تنشر الشركة المزيد من التشويقات قبل الإطلاق الرسمي المقرر يوم 27 مايو.

