تكنولوجيا: سوني تكشف عن سماعات 1000X The ColleXion وشاومي تعلن رسميًا هاتف Xiaomi 17 Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمييًا عن هاتف Xiaomi 17 Max ليكمل سلسلة Xiaomi 17، مع بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، لكنه يأتي بدون الشاشة الخلفية الثانوية الموجودة في نسخة Pro Max.

ويعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع ذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت، إلى جانب نظام كاميرات ثلاثي يضم كاميرا رئيسية 200 ميجابكسل، وعدسة تقريب 50 ميجابكسل بتقريب بصري 3x، وعدسة واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل.

كما يتوفر Xiaomi 17 Max بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق، بينما تبدأ أسعاره في الصين من 4799 يوان.

وفي أخبار أخرى، كشفت سوني عن سماعات 1000X The ColleXion الجديدة احتفالًا بمرور 10 سنوات على سلسلة 1000X الشهيرة. وتأتي السماعات بتصميم أكثر فخامة وخامات محسنة مع تحسينات صوتية تستهدف عشاق الصوتيات، ويصل سعرها إلى 649 دولارًا.

ومن جانبها، ظهرت تفاصيل هاتف Infinix Hot 70 قبل إطلاقه الرسمي، حيث يأتي بمعالج Helio G100 Ultimate وبطارية 6000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 45 واط، إلى جانب شاشة 120 هرتز.

كذلك أعلنت RedMagic عن سلسلة 11S Pro الجديدة في الصين، والتي تضم معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 بتردد معزز يصل إلى 4.74 جيجاهرتز، مع بطاريات ضخمة تصل إلى 8000 مللي أمبير ودعم شحن سريع حتى 120 واط في نسخة Pro+.

