تكنولوجيا: انتهاء صلاحية شهادات Secure Boot في ويندوز يبدأ رسميًا يوم 24 يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ مايكروسوفت رسميًا يوم 24 يونيو في إنهاء صلاحية شهادات Secure Boot القديمة المستخدمة في معظم أجهزة ويندوز منذ عام 2011، ما قد يؤثر على مستوى الحماية في بعض الأجهزة القديمة.

ورغم أن الأجهزة المتأثرة ستستمر في العمل والإقلاع بشكل طبيعي، فإنها قد تفقد القدرة على استقبال تحديثات الحماية الخاصة بطبقة الإقلاع، بما يشمل إصلاحات الثغرات الأمنية المستقبلية المتعلقة بالـ Firmware وSecure Boot.

وتشمل الشهادات التي ستنتهي صلاحيتها شهادة Microsoft Corporation KEK CA 2011 في 24 يونيو، ثم Microsoft UEFI CA 2011 في 27 يونيو، بينما تنتهي شهادة Microsoft Windows Production PCA 2011 في 19 أكتوبر، وهي الأهم لأنها مسؤولة عن توقيع محمل إقلاع ويندوز نفسه.

وفي المقابل، بدأت مايكروسوفت بالفعل بإرسال شهادات بديلة تعود إلى عام 2023 عبر تحديثات ويندوز، خاصة لمستخدمي ويندوز 11 المدعومين، لكن بعض أجهزة ويندوز 10 القديمة أو الأجهزة التي توقفت شركاتها عن إصدار تحديثات Firmware لها قد تواجه صعوبة في الحصول على التحديث الجديد.

ويمكن للمستخدمين التحقق من حالة أجهزتهم عبر الدخول إلى Windows Security ثم Device Security ومراجعة قسم Secure Boot.

