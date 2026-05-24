تكنولوجيا: شركة ريلمي تطلق هاتفا جديدا ضمن الفئة الاقتصادية ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 8000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسعت ريلمي تشكيلة هواتفها الرائدة بإطلاق هاتف Realme 16T الجديد لينضم إلى طرز السلسلة الأخرى ليقدم مجموعة مثيرة من الميزات مقابل السعر ويأتي الهاتف بمعالج Dimensity 6300 من شركة ميديا تيك وكاميرا رئيسية بدقة 50 MP وشاشة LCD توفر معدل تحديث يبلغ 144 Hz بالإضافة إلى بطارية ضخمة تبلغ سعتها 8000 mAh لضمان أداء مستقر بنسبة 100% طوال اليوم وتلبية تطلعات المستخدمين الباحثين عن القيمة العالية والتصميم الأنيق

ويبلغ سمك الهاتف 8.8 مليمتر ويزن حوالي 224 جراما والمثير للاهتمام أن ريلمي تمكنت من ضغط هذه البطارية الضخمة التي تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 W والشحن السلكي العكسي بقدرة 15 W علما بأن شاحنا من شركة أنكر يباع حاليا بمبلغ 25.99 دولارا مما يعني إمكانية استخدام الهاتف كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى وللأسف لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي ومن الناحية البرمجية يعمل الهاتف بواجهة Realme UI 7.0 مقترنا بسعة تصل إلى 8 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت لتشغيل المهام المتعددة بكل سلاسة

وعلاوة على ذلك تتميز الشاشة التي يبلغ مقاسها 6.8 بوصة بدقة عرض تبلغ 1570×720 بكسل وذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة وبالنسبة للعدسات دمجت ريلمي كاميرا رئيسية بدقة 50 MP بمستشعر IMX852 من شركة سوني ووحدة أحادية اللون بدقة 2 MP وأضافت الشركة أيضا ميزات تصوير تعتمد على تقنيات AI مثل AI Portrait Glow بالإضافة لتقنية LumaColor IMAGE لتقديم درجات لون بشرة واقعية بالصور وفي المقدمة تحصل على كاميرا بدقة 16 MP لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بوضوح تام

ويفتقر الهاتف إلى مستشعر بصمة الإصبع المدمج بالشاشة ويقدم بدلا من ذلك مستشعرا مثبتا على الجانب وتشمل الميزات البارزة الأخرى غرفة بخار تبلغ مساحتها 5300 مليمتر مربع للتبريد وتصنيفات IP66 و IP68 و IP69K و IP60 Pro لمقاومة الماء وشهادة MIL STD 810H للمتانة ويمكن للمشترين الاختيار بين ألوان الأخضر والأسود والأحمر ويبدأ السعر من 29999 روبية هندية وهو ما يعادل 313.29 دولارا للطراز الأساسي بينما يبلغ سعر طراز 128 جيجابايت بسعة 8 جيجابايت حوالي 31999 روبية هندية وهو ما يعادل 334.18 دولارا ويكلف الإصدار الأعلى حوالي 34999 روبية هندية وهو ما يعادل 365.51 دولارا وسيتوفر للشراء بدءا من 27 مايو عبر موقع الشركة الرسمي ومتاجر التجزئة المعتمدة