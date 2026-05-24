تكنولوجيا: تسريبات هاتف الألعاب Honor Win 2 تشير إلى ترقيات كبيرة بجميع الأقسام الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتحدث أحدث تسريب من مصدر معروف عن هواتف سلسلة Win القادمة من هونر والتي تعتبر الهواتف الرائدة التي تركز على الألعاب وستكون هناك ترقيات هادفة بأقسام الشاشة ومعالج SoC والتبريد والبطارية وأطلقت هونر سلسلة الهواتف أواخر العام الماضي داخل الصين وتضمنت هواتف Win و Win RT وهما هاتفان يركزان على الألعاب ويتميزان بمجموعة شرائح Snapdragon الرائدة من شركة كوالكوم وتبريد نشط وشاشة مذهلة من نوع OLED توفر معدل تحديث يبلغ 185 Hz وكل ذلك مدعوم ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 10000 mAh لضمان أداء مستقر بنسبة 100% وألمح تسريب جديد الآن إلى خليفة السلسلة مع بعض الترقيات المذهلة

وتأتي المعلومات من مسرب Digital Chat Station عبر منصة Weibo ولكنها لا تذكر اسم الشركة المصنعة ومع ذلك فإن الرموز التعبيرية المستخدمة بالمنشور تشير إلى شركة هونر وتتوافق المواصفات مع سلسلة هواتف Win ويقال إن الإصدار الرائد ضمن التشكيلة والذي من المحتمل أن يكون هاتف Honor Win 2 سيأتي مع شريحة Snapdragon 8 الرائدة بدقة تصنيع تبلغ 2 نانومتر وبطارية تتجاوز سعتها 10000 mAh ومروحة تبريد نشطة من الجيل الثاني وشاشة أكبر يبلغ مقاسها 6.89 بوصة توفر دقة عرض 2K مع معدل تحديث يبلغ 185 Hz ورغم كل هذه المواصفات القوية إلا أن النظام يستهلك مساحة مناسبة من الذاكرة العشوائية مدمجة لتقديم تجربة ألعاب لا مثيل لها بأبعاد متناسقة تبلغ 165×76 مليمتر تقريبا

وتشير الشريحة الرائدة بدقة 2 نانومتر إلى أنها إما معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 أو شريحة Gen 6 Pro SoC بينما تشير سعة البطارية إلى أنها ستكون أعلى بكثير من سعة 10000 mAh الموجودة بالإصدار السابق ويرجع هذا بالطبع إلى بطاريات الكربون والسيليكون التي انتقلت إليها العديد من الشركات المصنعة الصينية وستكون الشاشة أكبر قليلا مقارنة بهاتف Honor Win الذي جاء بشاشة يبلغ مقاسها 6.83 بوصة ولكن بنفس معدل التحديث لتلبية احتياجات اللاعبين المحترفين بمختلف أنحاء العالم

ويضيف المسرب أن هناك متغيرا آخر من المحتمل أن يكون خليفة هاتف Honor Win RT مزودا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وبالحكم على الثنائي الأصلي سيتميز هذا المتغير بنفس مواصفات الإصدار الرائد تقريبا مع بعض التنازلات بقسم الكاميرا ومعالج SoC وعلاوة على ذلك قد يكون هناك إصدار ثالث ضمن التشكيلة مزود بشريحة Snapdragon 8 Elite ولكن التنازلات التي ينطوي عليها هذا الإصدار لا تزال غير واضحة ومن الجدير بالذكر أن هونر لم تشارك أي معلومات حول الجيل القادم من هواتفها الرائدة المخصصة للألعاب لذا يجب أخذ هذه التسريبات بحذر حتى الإعلان الرسمي