تكنولوجيا: أبل تطور ميزة جديدة لمكافحة سرقة هواتف iPhone وقفلها على الفور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطور أبل ميزة جديدة ستقوم بقفل هاتف iPhone الخاص بك إذا تم انتزاعه من يدك بواسطة لص وفقا لرمز برمجيات أبل الذي رصده وسيعتمد هذا الخيار على استخدام مستشعرات الجيروسكوب ومقياس التسارع ومستشعرات أخرى لتحديد وقت انتزاع الهاتف

ستعتمد الميزة أيضا على ساعة أبل المقترنة لتكتشف متى تحرك هاتف iPhone فجأة بعيدا عن معصم المالك وبمجرد انتزاع الهاتف من يدك سيتم قفله على الفور وتفعيل ميزة حماية الأجهزة المسروقة Stolen Device Protection لمنع اللصوص من الوصول إلى أي معلومات مخزنة بداخله

وتضيف ميزة حماية الأجهزة المسروقة Stolen Device Protection أمانا إضافيا لهاتف iPhone الخاص بك عندما تكون بعيدا عن المواقع المألوفة مثل المنزل أو العمل وتتطلب الميزة مصادقة بيومترية لاتخاذ إجراءات مثل الوصول إلى كلمات المرور المخزنة أو بطاقات الائتمان وهناك فترات تأخير مدمجة لمدة ساعة كاملة لإجراءات مثل تغيير كلمة مرور حساب أبل

وكان قد تم تصميم هذه الميزة بالأصل لحماية مستخدمي هواتف iPhone من اللصوص الذين يراقبون رمز المرور الخاص بشخص ما ثم ينتزعون الهاتف حيث يمنع نظام الحماية اللصوص من الدخول إلى التطبيقات والوصول لبيانات الحساب المصرفي والمعلومات الحساسة الأخرى وتجدر الإشارة إلى أن نظام أندرويد Android يحتوي بالفعل على ميزة قفل رصد السرقة Theft Detection Lock ولم ترد أي معلومات عن موعد إضافة الميزة الجديدة رسميا لهواتف أبل