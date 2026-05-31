تكنولوجيا: نظارة شركة أبل الذكية تنطلق في أواخر عام 2027 بهذه الميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تهدف أبل الآن إلى إصدار أول نظارة ذكية لها في أواخر عام 2027 وفقا لأحدث التقارير وكان قد صرح سابقا أن الشركة تخطط لبدء شحن النظارات بحلول أوائل عام 2027 لكنه قال إن المنتج واجه تأخيرات في التطوير وستتميز النظارات بكاميرات بيضاوية الشكل وألوان فريدة وأنماط إطارات متعددة وبمرور الوقت تعتقد أبل أن النظارات يمكن أن تتطور إلى جهاز صحي وتدمج في النهاية تقنيات AR القادرة على تحسين كيفية رؤية الناس ولكن من المرجح أن تكون هذه التكنولوجيا على بعد سنوات لضمان أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ووفقا لمصادر يرى Tim Cook وهو CEO لشركة أبل أن النظارات هي أولويته القصوى قبل أن يسلم زمام الأمور إلى جون تيرنوس في 1 سبتمبر وستتنافس النظارات مع المنتجات في نطاق يتراوح بين 200 دولار إلى 500 دولار في الولايات المتحدة ومثل نظارات Meta Ray Bans ستحتوي نظارات أبل على كاميرات مدمجة تتيح للمستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو وسيكون هناك أيضا مكبرات صوت وميكروفونات للموسيقى والمكالمات الهاتفية والإشعارات التي يعلن عنها المساعد Siri دون استهلاك مساحة كبيرة من الذاكرة العشوائية المدمجة لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة

ويمكن أن تقدم النظارات اتجاهات المشي خطوة بخطوة وفيما يتعلق بجودة قال إن أبل تصمم إطارات بلاستيكية خاصة بها حيث يزعم أن الشركة تختبر أربعة تصميمات محتملة على الأقل تشمل إطارا مستطيلا أكبر مشابها لنظارات Wayfarers من شركة راي بان وتصميما مستطيلا أنحف مشابها للنظارات التي يرتديها Tim Cook وإطارات بيضاوية أو دائرية أكبر وإطارات بيضاوية أو دائرية أصغر بأبعاد متناسقة تبلغ 150×50 مليمتر تقريبا لتناسب جميع أشكال الوجوه وتوفر راحة مثالية طوال فترة ارتدائها بالأنشطة اليومية

وتستكشف أبل مجموعة من خيارات الألوان بما في ذلك الأسود والأزرق المحيطي والبني الفاتح وقد تحتوي النظارات على عدسات كاميرا بيضاوية موجهة رأسيا وتستخدم شركة ميتا إطارات من العلامة التجارية الشهيرة للنظارات راي بان وعلى عكس الجيل الأحدث من نظارات Meta Ray Bans لا يتوقع جورمان أن تحتوي أول نظارة ذكية لشركة أبل على شاشة تقنيات AR مدمجة بالعدسة ولا يتوقع أن تكتسب النظارات مثل هذه الميزة لبضع سنوات على الأقل لتوفير خيارات ممتازة تناسب تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم