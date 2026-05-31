تكنولوجيا: هاتف Oukitel WP500 Ultra متين يتميز بكاميرا حرارية ومفتاح إيقاف للميكروفون والكاميرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تجهيز هاتف WP500 Ultra من أوكيتيل بمجموعة غنية من الميزات ويتم وضعه كجهاز جديد قد يكون مفيدا بشكل خاص في البيئات الحساسة بفضل مفتاح الإيقاف الخاص به ويشتمل الهاتف أيضا على كاميرا للرؤية الليلية وتصنيفات IP متعددة وقد يكون القراء المهتمون بالهواتف المتينة على دراية بالفعل بشركة أوكيتيل وأعلنت الشركة مؤخرا عن هاتف WP500 Ultra وهو هاتف يتميز بمفتاح إيقاف لتعطيل كاميراته والميكروفون على مستوى الأجهزة ويمكن أن توفر مثل هذه الميزة أمانا إضافيا أثناء الاجتماعات الحساسة لضمان أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وبأبعاد متناسقة تبلغ 177.2×82.6×22.9 مليمتر ووزن يبلغ 414.3 جراما يعتبر هاتف WP500 Ultra ضخما وثقيلا جدا بسبب تصميمه المتين وبطاريته الكبيرة نسبيا وهو محمي جيدا ضد دخول الماء والغبار ويلبي متطلبات معايير IP68 و IP69K و MIL STD 810H وتوفر البطارية المدمجة سعة تبلغ 10000 mAh وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 W ووفقا للمواصفات الرسمية يتميز الهاتف بكاميرا تصوير حراري وكاميرا للرؤية الليلية لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة تناسب جميع المهام بكفاءة عالية

وتتميز الكاميرا الحرارية بدقة تبلغ 640×512 بكسل ويمكنها اكتشاف اختلافات درجات الحرارة التي تقل عن 40 ملي كلفن مع عدم يقين في القياس يبلغ 2 درجة مئوية أو 2% من القراءة ويمكن أن يكون هذا النوع من الكاميرات مفيدا لتحديد الجسور الحرارية أو تقييم ما إذا كان السطح آمنا للمس ورغم كل هذه الميزات المتقدمة لن يستهلك النظام أي مساحة ذاكرة عشوائية مدمجة لتقديم تجربة أمان فائقة السلاسة دون استهلاك موارد النظام

ويعمل هاتف WP500 Ultra بمعالج Dimensity 8300 من شركة ميديا تيك وهو معالج SoC مزود بمودم 5G مدمج ويأتي الهاتف بسعة تبلغ 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت اعتمادا على الطراز ويمكن أيضا توسيع مساحة التخزين باستخدام بطاقة ذاكرة ومن المقرر أن يصل هاتف WP500 Ultra إلى الأسواق في 9 يونيو وللحصول على بديل بميزات مماثلة قد ترغب في التفكير في هاتف Rock 3 من شركة Blackview لتوفير خيارات ممتازة تناسب تطلعات عشاق التكنولوجيا