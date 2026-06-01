تكنولوجيا: ديل تطلق جهاز كمبيوتر محمولا جديدا مقاس 13 بوصة عالميا باتصال خلوي ومعالجات Intel Panther Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت ديل بتحديث مجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها بإصدار 2 in 1 من سلسلة Pro 7 Series 13 ويتوفر جهاز P703260 عالميا ويتميز بسعة تصل إلى 64 جيجابايت من نوع LPDDR5X مخصصة لأي ذاكرة عشوائية ومحركات أقراص PCIe Gen 5 من نوع SSD واتصال خلوي ومعالج Intel Panther Lake يحتوي على 16 نواة ولم يمر سوى أقل من شهر منذ أن أصدرت الشركة سلسلة Pro 7 Series 13 بمعالجات Intel Panther Lake لضمان أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وكان وزن سلسلة Pro 7 Series 13 أقل من جهاز MacBook Air 13 الذي يباع حاليا بمبلغ 899 دولارا على الرغم من احتوائه على بطارية أكبر ومعالج يصل إلى 16 نواة وحتى سعة تبلغ 64 جيجابايت من نوع LPDDR5X مخصصة لأي ذاكرة عشوائية تعمل بسرعة 8533 MT والآن استكملت شركة ديل إصدار جهازها المحمول الأخير مقاس 13.3 بوصة بطراز 2 in 1 وانضم إليه بدائل من شركة AMD أرخص لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من موارد النظام

ويعتبر جهاز Pro 7 Series 13 2 in 1 P703260 أثقل وأكثر سمكا من نظيره المحمول العادي وليس هذا فحسب بل إن جهاز 2 in 1 الجديد القائم على معالجات شركة إنتل أغلى من جهاز Pro 7 Series 13 Laptop أيضا وبشكل أكثر تحديدا يعتبر جهاز 2 in 1 أثقل بنسبة 15.9% حيث يبلغ وزنه 1.38 كيلوجرام مقارنة بوزن يبلغ 1.19 كيلوجرام لشقيقه المحمول وعلاوة على ذلك يبلغ سمك جهاز 2 in 1 حوالي 17.95 مليمتر عند أسمك نقطة له بزيادة قدرها 9.7% عن جهاز Pro 7 Series 13 Laptop وتظل المنافذ دون تغيير مع وصلتين من نوع USB Type A ووصلتين من نوع Thunderbolt 4 لكل منهما ومنفذ HDMI بالحجم الكامل وقارئ Smart Card Reader اختياري لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

ويبدأ سعر جهاز Pro 7 Series 13 2 in 1 P703260 من 2914 جنيها إسترلينيا و 2989 دولارا و 3277 يورو كوحدات مسبقة التكوين وتنخفض هذه الأسعار إلى 2230 جنيها إسترلينيا و 2539 دولارا و 2501 يورو لأولئك الذين يرغبون في إنشاء تصميم مخصص ووقت النشر يمكن تكوين جهاز P703260 بما يصل إلى معالج Core Ultra 7 366H وسعة تبلغ 64 جيجابايت من نوع LPDDR5X 8533 مخصصة لأي ذاكرة عشوائية ومحرك أقراص PCIe Gen 5 من نوع SSD بسعة تبلغ 2 تيرابايت واتصال تقنية Wi Fi 7 واتصال خلوي بتقنية 5G وقارئ Smart Card Reader ويؤدي تحديد كل هذه الخيارات إلى زيادة سعر جهاز 2 in 1 إلى 5329 جنيها إسترلينيا و 6353 دولارا و 6020 يورو ويرجى مراجعة موقع شركة ديل لمزيد من التفاصيل