تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن Surface Laptop Ultra: أقوى جهاز Surface على الإطلاق بشريحة RTX Spark الجديدة #Computex2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت خلال معرض Computex 2026 عن Surface Laptop Ultra، وهو أول جهاز Surface يستخدم معالج إنفيديا بوصفه المعالج الرئيسي، وأول حاسب محمول يدمج بنية GPU/CPU موحدة من إنفيديا. مع تصريح Andrew Hill نائب الرئيس التنفيذي لقسم Surface قائلاً “هذا أقوى شيء صنعناه على الإطلاق”

يأتي الجهاز بشريحة RTX Spark الكاملة بما تتضمنه من GPU Blackwell بـ 6,144 نواة CUDA مع دعم كامل لـ CUDA، ومعالج Grace المركزي بـ 20 نواة ARM، ويدعم ذاكرة موحدة تصل إلى 128 جيجابايت توزع ديناميكياً بين المعالج والمعالج الرسومي بحسب الاستخدام اللحظي. هذا يتيح تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي تصل إلى 120 مليار معامل محلياً، مع أداء ذكاء اصطناعي إجمالي يبلغ 1 بيتافلوب. أداؤه الرسومي مشابه لكارت الشاشة RTX 5070 المخصص للحواسيب المحمولة.