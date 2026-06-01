تكنولوجيا: MSI تستعرض أحدث أجهزتها وتطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MSI خلال مشاركتها في معرض COMPUTEX 2026، والمتزامنة مع احتفالها بمرور 40 عامًا على تأسيسها، عن خارطة طريق جديدة تضم مجموعة واسعة من الأجهزة والحلول التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت الشركة أحدث أجهزتها المحمولة وأجهزة الحاسب المحمولة الرائدة، إلى جانب حلول تبريد متقدمة للبطاقات الرسومية ومكونات حاسب موجهة لعشاق التجميع، فضلًا عن حلول التخزين المؤسسي والشبكات من الجيل الجديد.

وفي قطاع الرسوميات، عرضت MSI تشكيلتها الكاملة من بطاقات GeForce RTX 50، بما في ذلك البطاقة الرائدة GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z، مع تقديم تقنيات تبريد جديدة وتحسينات لحماية الطاقة عبر أنظمة مراقبة ذكية.

كما قدمت الشركة الحاسب المصغر PRO MAX EDGE AI+ المزود بمعالج AMD Ryzen AI Max+ 395، والذي يوفر قدرات ذكاء اصطناعي تصل إلى 126 TOPS مع ذاكرة موحدة بسعة تصل إلى 128 جيجابايت داخل هيكل صغير بحجم 4 لترات فقط.

وشملت الإعلانات أيضًا الحاسب المصغر Cubi NUC WCG الموجه لبيئات الأعمال، بالإضافة إلى أجهزة PRO MAX All-in-One الجديدة المزودة بشاشات 120 هرتز ودعم اختياري للمس المتعدد.

وفي مجال الشاشات، كشفت MSI عن شاشة الألعاب MEG X OLED المدعومة بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة، إلى جانب وكيل الذكاء الاصطناعي LuckyClaw AI الذي يسهل تشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا على نظام ويندوز.

كما عرضت الشركة شاشة MPG 271KRAW18، التي وصفتها بأنها أول شاشة ألعاب في العالم تدعم التبديل بين دقة 5K بمعدل 180 هرتز ودقة 2K بمعدل 330 هرتز.

واختتمت MSI مشاركتها بعرض تشكيلة واسعة من اللوحات الأم وأنظمة التبريد والصناديق ومكونات الحاسب الأخرى المخصصة للمستخدمين الراغبين في بناء أجهزتهم بأنفسهم.

