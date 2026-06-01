تكنولوجيا: GIGABYTE تستعرض منظومتها الكاملة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استعرضت GIGABYTE خلال مشاركتها في معرض COMPUTEX 2026 أحدث حلولها للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة انتقال رؤيتها “Future Landing” من مرحلة التخطيط إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وشملت المعروضات أنظمة حوسبة ضخمة مخصصة لمصانع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات المعيارية، إلى جانب حلول متقدمة لإدارة البنية التحتية وتشغيل أحمال الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

كما كشفت الشركة عن منصة GADU الجديدة، التي تتيح نشر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر عبر وحدات جاهزة للنقل والتشغيل، مع دعم أنظمة التبريد المتطورة.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، عرضت GIGABYTE حلولًا متكاملة تربط بين المحاكاة والتطبيق العملي للروبوتات باستخدام تقنيات NVIDIA، بينما استعرضت أيضًا تطبيقات طبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التشخيص وتحليل الصور الطبية بشكل فوري.

كذلك قدمت الشركة أجهزة ومحطات عمل مخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا، ما يسمح للمؤسسات والمستخدمين بتدريب النماذج وتخصيصها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على مراكز البيانات السحابية.

