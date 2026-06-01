تكنولوجيا: أسوس تكشف عن شاشات ROG Swift OLED الجديدة بدقة 4K ومعدلات تحديث تصل إلى 480 هرتز #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أسوس عن شاشات الألعاب الجديدة ROG Swift OLED PG32UCWM و PG27UCWM لتحدث طفرة كبيرة في عالم ألعاب الفيديو والترفيه الرقمي ضمن فعاليات معرض COMPUTEX 2026 وتأتي هذه التشكيلة لتدمج تقنيات العرض الأكثر تقدما لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وتميزت الشاشات الجديدة بإدخال تقنية Tandem RGB Stripe Pixel OLED لأول مرة والتي تعمل على إزالة البكسل الفرعي الأبيض التقليدي لزيادة حجم الألوان بنسبة 27% مقارنة بشاشات WOLED القياسية لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

وتأتي شاشة PG32UCWM بمقاس 32 بوصة ودقة 4K مع ميزة الوضع المزدوج Dual Mode مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بسهولة بين دقة 4K بمعدل تحديث يبلغ 240Hz للألعاب الغامرة ودقة FHD بمعدل تحديث يبلغ 480Hz للألعاب التنافسية بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والسرعة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

وتتضمن سلسلة الشاشات الجديدة خيارات اتصال شاملة ومتطورة للغاية تشمل منفذ DisplayPort 2.1a UHBR20 بسرعة تصل إلى 80Gbps ومنفذ HDMI 2.1 ومنفذ USB C بقوة شحن تبلغ 90W ومن المتوقع إطلاق الطرازين بمقاس 32 و 27 بوصة في وقت مبكر من الربع الثالث لعام Q3 2026 لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم