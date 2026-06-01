تكنولوجيا: أسرار قوة لابتوب ROG Strix SCAR 18 من شركة أسوس #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق لابتوب ROG Strix SCAR 18 2026 من شركة أسوس في معرض COMPUTEX 2026 ليدمج معالج Core Ultra 9 290HX Plus من شركة إنتل مع بطاقة الرسوميات GeForce RTX 5090 من شركة إنفيديا لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويضمن هذا العتاد طاقة تشغيلية تصل إلى 320 واط ويتعامل النظام بسلاسة تامة مع أعقد مشاريع الذكاء الاصطناعي وأثقل ألعاب الجيل الحالي لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة لضمان راحة مثالية بجميع الأوقات

وينقلك اللابتوب إلى مستوى بصري مذهل عبر شاشته المتطورة إذ تقدم الشاشة تجربة فريدة بصفتها الأولى عالميا بمقاس 18 بوصة بأبعاد متناسقة تبلغ لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع وتضفي طابعا فريدا على منصات الألعاب

وتأتي الشاشة بدقة 4K وتردد يبلغ 240 هرتز من نوع Mini LED مع إمكانية ترقية سعة التخزين وسعة أي ذاكرة عشوائية يدويا دون الحاجة إلى أدوات مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بوضوح تام

