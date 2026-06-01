تكنولوجيا: شركة Alienware تكشف عن شاشة ألعاب OLED مقاس 39 بوصة مزودة بتقنية RGB stripe tandem #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف شركة Alienware عن شاشة ألعاب OLED بدقة 5K مقاس 39 بوصة مزودة بتقنية RGB stripe tandem ضمن فعاليات معرض COMPUTEX 2026 وتتميز شاشة AW3926QW المنحنية بسطوع HDR يبلغ 1300 شمعة وتعد لوحة RGB الفريدة بالازدهار في البيئات المضاءة جيدا لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وتعتمد الشاشة الجديدة على تقنية RGB stripe tandem وتوفر دقة 5K ومستقطبا يحافظ على اللون الأسود العميق ويمكن للمالكين الاختيار بين وضع 5120×2160 فائق الاتساع بمعدل تحديث يبلغ 165Hz أو بديل بدقة 1080p بمعدل تحديث يبلغ 330Hz وتضيف الشاشة المنحنية 1500R انغماسا كبيرا للاعبين لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة لضمان راحة مثالية بجميع الأوقات

ويقاس وقت الاستجابة عند 0.03ms مع تقنيات G Sync و VRR لتقليل التمزق وتدمج الشاشة بنية OLED مع أربع طبقات وتوفر الشاشة تغطية ألوان DCI P3 بنسبة 99% وشهادة DisplayHDR True Black 500 وتقنية Dolby Vision وتتميز بمفتاح KVM مدمج ومنافذ DisplayPort 2.1 و HDMI 2.1 ومنفذ شحن USB C بقدرة 90 واط بأبعاد متناسقة تبلغ لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع وتضفي طابعا فريدا

ويمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي التكيفية أن تساعد في تجنب احتراق الشاشة ومن المقرر شحن شاشة AW3926QW في أواخر شهر يونيو في مناطق آسيوية مختارة بينما يحتاج المشترون في أمريكا الشمالية وأوروبا إلى الانتظار حتى الخريف مع توفير تفاصيل الأسعار لاحقا وسيحصل المشترون على نفس الضمان لمدة 3 سنوات مثل طرز شركة إيليانوير الأخرى لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم واللعب لفترات طويلة بوضوح تام