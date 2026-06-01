تكنولوجيا: جهاز الكمبيوتر المكتبي الصغير ROG NUC 16 Limited Edition من أسوس يضم بطاقة RTX 5090 في هيكل شفاف #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت أسوس إطلاق أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر المصغرة في العالم بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لعلامة ROG التجارية حيث قدمت جهاز ROG NUC 16 بقوة أكبر وإصدار متطور يحمل اسم Edition 20 ومثل جهاز ROG Ally X20 اختارت أسوس هيكلا شفافا جزئيا مع لمسات تصميمية باللون الذهبي لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وحافظت أسوس على معالج Intel Core Ultra 9 290HX من شركة إنتل ولكنها دمجت الرقاقة مع سعة تصل إلى 128 جيجابايت من نوع DDR5-6400 في شكل وحدتي CSO-DIMMs بدلا من وحدات SO-DIMMs التقليدية لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية مدمجة بالنظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

ويأتي الاختلاف الأكبر في الأداء من خلال كرت الشاشة حيث استبدلت أسوس بطاقة RTX 5080 ببطاقة GeForce RTX 5090 المحمولة من شركة إنفيديا والتي تحتوي على 31% أكثر من مضللات الشريحة وذاكرة تبلغ 24 جيجابايت من نوع GDDR7 ويبلغ وزن الجهاز 3.12 كيلوجرام بسبب نظام التبريد المعقد الذي يضم ثلاثة مراوح بأبعاد متناسقة لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

ويوفر الجهاز منافذ اتصال متنوعة تشمل Thunderbolt 4 و أربعة منافذ USB-A ومنفذي HDMI 2.1 ومنفذي DisplayPort 2.1 ومنفذ Ethernet مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر تقنية Wi-Fi 7 ويأتي الجهاز مع سعة تخزين أساسية تبلغ 2 تيرابايت من نوع PCIe 5.0 SSD قابلة للتوسيع عبر منفذ إضافي من نوع PCIe 4.0 M.2 SSD مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بكفاءة تامة