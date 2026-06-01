تكنولوجيا: شركة أيسر تطلق لابتوب Swift Go 16 خفيف الوزن عالميا بمعالجات أقوى من شركة إنتل #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت أيسر بشكل رسمي بيع أحدث أجهزتها المحمولة Swift Go 16 على مستوى العالم بمعالجات شركة إنتل ويتميز هذا الجهاز بوزن خفيف للغاية يبلغ 1.36 kg فقط على الرغم من احتوائه على هيكل بمقاس 16 بوصة ولوحة أرقام وبطارية بسعة 70 Wh وتتوفر أيضا بدائل تعتمد على معالجات شركة AMD مثل معالج Ryzen AI 9 465 المتاح بسعر 1259 دولار لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وفي البداية باعت أيسر إصدارات إنتل من لابتوب Swift Go 16 بخيارات بين معالجي Core Ultra 5 322 و Core Ultra 7 355 ولكن يمكن الآن الحصول على الجهاز مع معالج Core Ultra 9 386H الأقوى في أوروبا ويبدأ سعر الجهاز من 1399 يورو في منطقة اليورو و 1199 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة مع معالج Core Ultra 5 325 وسعة 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت من نوع SSD وشاشة OLED بتردد 60 Hz ودقة 1200p لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من موارد النظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

وترتفع الأسعار بمقدار 100 يورو و 100 جنيه إسترليني لإصدار معالج Core Ultra 7 355 الذي يتمتع بميزة أداء رسومي هائل بينما تطلب أيسر مبلغا يبلغ 2299 يورو لإصدار الجهاز عند تكوينه مع معالج Panther Lake القوي من نوع Core Ultra 9 386H ويشمل هذا السعر المرتفع ضعف سعة أي ذاكرة عشوائية لتصل إلى 32 جيجابايت وضعف سعة التخزين مع استمرار شاشة OLED بمعدل 60 Hz بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والقوة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

ويتميز معالج Core Ultra 9 386H بتقديم أداء أقوى بنسبة تتجاوز 40% في الاختبارات بفضل أنوية المعالجة الأسرع من نوع Cougar Cove P-Cores واحتوائه على 8 من أنوية الطاقة من نوع Darkmont E-cores التي يفتقر إليها المعالج الآخر وتساعد هذه المواصفات الخارقة في التعامل مع أعقد المهام والبرامج الثقيلة بكل سهولة مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بكفاءة تامة