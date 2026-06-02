تكنولوجيا: ديل تكشف عن أول لابتوب من فئة XPS مخصص للمبدعين يعتمد على تقنيات RTX Spark من شركة إنفيديا #COMPUTEX2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ديل بشكل رسمي عن لابتوب XPS 16 Creator Edition الجديد كليا لتحدث طفرة كبرى في عالم الأجهزة المخصصة للمبدعين والمطورين ويتحدى هذا الجهاز المتميز أجهزة Surface Laptop Ultra من شركة مايكروسوفت وسلسلة MacBook Pro M5 من آبل ويأتي كأحد أوائل الأجهزة التي تدمج منصة RTX Spark الجديدة لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويعتمد الجهاز بشكل أساسي على معالجات وكروت شاشة من عائلة RTX Spark المبتكرة من شركة إنفيديا لتقديم بيئة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في هيكل نحيف وقابل للتنقل حيث يجمع اللابتوب بين وحدة رسومية خارقة ومعالج عالي الكفاءة مع سعة ضخمة تصل إلى 128GB ذاكرة عشوائية مدمجة لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من موارد النظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

ويوفر هذا التكوين القوي تحسينات ملموسة في سير العمل للمحترفين مثل تشغيل فترات البث بدقة 4K بسلاسة وتسريع عمليات التصدير وإدارة المشاريع ثلاثية الأبعاد المعقدة ويتميز اللابتوب بشاشة متطورة من نوع Tandem OLED تدعم معيار True Black HDR 600 لضمان دقة ألوان فائقة ومثالية بأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والقوة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع وتضفي طابعا فريدا

وحلت ديل مشكلة التوصيل الشائعة عبر تزويد الجهاز بمنفذ HDMI وقارئ بطاقات الذاكرة من نوع SD لتقليل الاعتماد على الوصلات الخارجية ومساعدة المصورين في نقل البيانات بسرعة وسهولة ومن المتوقع إطلاق لابتوب XPS 16 Creator Edition رسميًا في خريف عام 2026 ولم يتم الكشف عن الأسعار الرسمية بعد مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بكفاءة تامة