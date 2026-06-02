تكنولوجيا: أيسر تكشف بشكل رسمي عن جهازين لوحيين جديدين بشاشات OLED وأنظمة COMPUTEX2026# Android

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أيسر بشكل رسمي عن أحدث أجهزتها اللوحية الجديدة Iconia Duo S14 و Iconia Duo S12 التي تعمل بنظام Android وتأتي هذه الأجهزة لتدمج تقنيات العرض الأكثر تقدما بشاشات من نوع OLED ونسبة عرض تبلغ 3×2 ومعالجات قوية من عائلة MediaTek Dimensity لضمان تقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

ويتميز الطراز الرائد Iconia Duo S14 بشاشة ضخمة مقاس 14.2 بوصة بدقة 2880×1840 بكسل وتدعم معدل تحديث يبلغ 120Hz وتغطية ألوان DCI-P3 بنسبة 100% ويعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 8300 بدقة تصنيع 4nm مع سعة تصل إلى 8GB من أي ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5 RAM ومساحة تخزين تبلغ 256GB لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من موارد النظام لتوفير أداء مثالي بجميع الأوقات

بينما يأتي طراز Iconia Duo S12 بحجم أصغر مع شاشة مقاس 12.2 بوصة بدقة 2800×1840 بكسل وكاميرا خلفية بدقة 13MP وأخرى أمامية بدقة 8MP ويعتمد الجهاز على معالج متوسط من نوع MediaTek Dimensity 7400 مع سعة تصل إلى 8GB ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 256GB وبأبعاد متناسقة تبلغ 100×100 من حيث الكفاءة والسرعة العالية لتوفير خيارات ممتازة تناسب الجميع

ويضم الطراز الأكبر بطارية ضخمة بسعة 10000mAh ومنفذي USB Type-C بينما يضم الطراز الأصغر بطارية بسعة 8000mAh وتتوفر خيارات شواحن كاش لشركة يوجرين بسعر 69 دولارا وستطلق أيسر الأجهزة اللوحية الجديدة في منطقة EMEA خلال الربع الثالث لعام Q3 2026 وفي أمريكا الشمالية بين أغسطس وسبتمبر مما يجعله إضافة استثنائية لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا بمختلف أنحاء العالم والعمل لفترات طويلة بكفاءة تامة