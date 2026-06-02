تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن أنحف شاشة OLED للحواسب المحمولة بمعدل 240 هرتز في العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج Display خلال معرض COMPUTEX 2026 عن شاشة OLED جديدة تحمل اسم Ultra Slim، والتي تصفها بأنها أنحف شاشة OLED مخصصة للحواسب المحمولة الموجهة للألعاب في العالم.

وتمكنت الشركة من تقليل سماكة الشاشة بأكثر من 20% مقارنة بأجيالها الحالية، وذلك بفضل تطوير تقنيات تصنيع جديدة خفّضت سماكة طبقات الزجاج الرئيسية بأكثر من 30%، مع الحفاظ على متانة الهيكل ومنع مشكلات الانحناء التي تواجه الشاشات فائقة النحافة.

ورغم هذا التصميم النحيف، حافظت الشاشة على مواصفات متقدمة تستهدف اللاعبين، إذ تدعم معدلات تحديث تصل إلى 240 هرتز، إلى جانب حصولها على شهادة VESA True Black 1000 مع سطوع يصل إلى 1000 نتس وقدرة عالية على عرض اللون الأسود بدرجات عميقة.

كما تدعم الشاشة تصنيف ClearMR 11000 الذي يعزز وضوح الحركة ويقلل الضبابية أثناء الألعاب السريعة.

وأكدت سامسونج أن التصميم الجديد يمنح الشركات المصنعة مرونة أكبر لتطوير حواسب ألعاب أخف وزنًا وأنحف تصميمًا دون التضحية بالمساحة اللازمة لمكونات الأداء أو أنظمة التبريد.

ورغم استعراض التقنية رسميًا، لم تبدأ سامسونج بعد الإنتاج التجاري لهذه الشاشة، كما لم تكشف عن أول الأجهزة التي ستعتمدها.

