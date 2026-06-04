تكنولوجيا: قيود GitHub Copilot الجديدة تتسبب في إيقاف مفاجئ لمساحات عمل المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثارت التغييرات الأخيرة في نظام تسعير GitHub Copilot حالة من الارتباك بين بعض المشتركين السنويين، بعدما فوجئ عدد منهم باستنفاد حصص الاستخدام المخصصة لهم بشكل أسرع بكثير من السابق، ما أدى في بعض الحالات إلى فقدان الوصول إلى مزايا الذكاء الاصطناعي داخل بيئات العمل.

وجاءت المشكلة بعد تطبيق سياسة جديدة بالتزامن مع تحديثات الخدمة في الأول من يونيو، حيث تغيرت آلية احتساب الطلبات عند استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وبدلًا من احتساب كل طلب كوحدة واحدة، أصبحت بعض النماذج تستهلك عدة طلبات دفعة واحدة بحسب مستوى التعقيد والقدرات الحسابية المطلوبة.

وبحسب التقرير، ارتفعت تكلفة استخدام بعض نماذج الاستدلال المتقدمة بشكل ملحوظ، ما تسبب في استهلاك الحصص الشهرية بسرعة غير متوقعة لدى المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الأدوات بشكل يومي.

كما واجه بعض المطورين صعوبة في شراء أرصدة إضافية بشكل فوري بسبب قيود مرتبطة بعمر الحساب أو إعدادات التحقق والفوترة، وهو ما أدى إلى توقف الوصول إلى بعض المزايا المدفوعة حتى موعد تجديد الحصة الشهرية أو ترقية الاشتراك.

ومن جهتها، تبرر مايكروسوفت هذه التغييرات بأنها تهدف إلى مواءمة التكاليف مع الموارد الحاسوبية الفعلية التي تتطلبها النماذج المتقدمة.

إلا أن هذه الخطوة دفعت بعض الفرق التقنية إلى إعادة تقييم خطط استخدامها لأدوات الذكاء الاصطناعي، بعدما أصبحت تكاليف الاستهلاك أكثر ارتباطًا بنوع النموذج المستخدم وحجم المهام المنفذة.

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