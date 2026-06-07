تكنولوجيا: ترتيب أقوى معالجات الهواتف الذكية: من يتصدر سباق الأداء؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مقارنة حديثة لأداء معالجات الهواتف الذكية عن اتساع الفجوة بشكل غير مسبوق بين أقوى وأضعف الشرائح المتوفرة في السوق خلال عام 2026، إذ يتفوق المعالج الأسرع بنحو 15 مرة على أضعف معالج لا يزال مستخدمًا في الهواتف الحديثة.

واعتمدت المقارنة على نتائج اختبارات Geekbench للأداء أحادي ومتعدد النواة، إضافة إلى اختبار 3DMark Wild Life Extreme لقياس أداء الرسوميات، مع التركيز على قوة المعالج والرسوميات فقط بعيدًا عن عوامل مثل الكاميرات أو الذكاء الاصطناعي.

وتصدر Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition الترتيب العام، تلاه Snapdragon 8 Elite Gen 5 ثم Dimensity 9500 وApple A19 Pro، ما يعكس احتدام المنافسة بين كوالكوم وميدياتك وأبل في الفئة الرائدة.

وفي المقابل، حافظت أبل على صدارتها في الأداء أحادي النواة بفضل شريحة A19 Pro، بينما واصلت كوالكوم تفوقها في الرسوميات والأداء المتوازن بين المعالج المركزي ومعالج الرسوميات.

كما أظهرت النتائج تقدمًا ملحوظًا لميدياتك، ليس فقط في الفئة العليا، بل أيضًا في الفئة المتوسطة، حيث باتت بعض شرائحها تقدم أداءً يقترب من الهواتف الرائدة بأسعار أقل. كذلك سجلت سامسونج عودة قوية مع معالجات Exynos الحديثة التي أصبحت أكثر قدرة على منافسة كوالكوم مقارنة بالأجيال السابقة.

ومن أبرز الملاحظات أيضًا أن القفزة الأكبر خلال السنوات الأخيرة جاءت في أداء الرسوميات أكثر من المعالجات المركزية، بينما لا تزال الشرائح الاقتصادية تعاني من فجوة كبيرة مقارنة بالفئات الأعلى، ما يجعل الانتقال إلى الفئة المتوسطة خيارًا أكثر جدوى للمستخدمين الباحثين عن تجربة أفضل.

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