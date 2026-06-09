تكنولوجيا: آبل تطلق ميزة Notify Me الجديدة كأداة تسوق ذكية محتملة #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت آبل خلال مؤتمر WWDC عن ميزة جديدة في متصفح Safari تحمل اسم Notify Me، تهدف إلى تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال نظام تنبيهات ذكي يتابع تغييرات صفحات الويب.

وتعمل الميزة على تمكين المستخدمين من تحديد صفحات معينة ومتابعة أي تحديثات تطرأ عليها، مثل إعادة توفر المنتجات أو انخفاض الأسعار، مع إرسال إشعارات فورية عند حدوث أي تغيير. وخلال العرض التقديمي، استعرضت آبل مثالًا لتفعيل الميزة على صفحة تسجيل في معسكر، حيث يتم تنبيه المستخدم عند فتح التسجيل.

وبحسب الشركة، يمكن للمستخدم أن يطلب من Safari مراقبة صفحة معينة بناءً على اهتمامه، ليقوم المتصفح تلقائيًا بإشعاره عند رصد أي تحديث مرتبط بالمحتوى المطلوب، مما يساعده على اتخاذ إجراء سريع.

وتتميز Notify Me بأنها لا تقتصر على مواقع محددة مثل بعض أدوات تتبع الأسعار، بل تعمل عبر مختلف المواقع والمتاجر الإلكترونية، مما يجعلها أكثر مرونة وفاعلية، خاصة في تتبع الأسعار والعروض.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الميزة ضمن تحديثات Safari القادمة في خريف 2026، لتصبح أداة قوية لمستخدمي التسوق الذكي عبر الإنترنت.

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