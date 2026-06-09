تكنولوجيا: أبل تضيف ميزة أوصاف الفيديو بالذكاء الاصطناعي والإشعارات الأكثر ذكاء لتطبيق المنزل #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن ميزات جديدة مدعومة Apple Intelligence لتطبيق المنزل تشمل توليد أوصاف نصية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو المسجلة بكاميرات المراقبة الآمنة وتجميع الإشعارات الذكية للملحقات المنزلية بطريقة أكثر كفاءة وسيقوم تطبيق المنزل باستخدام Apple Intelligence لتحليل المقاطع المسجلة من الكاميرات المتوافقة وتوليد أوصاف نصية تلخص ما حدث فيها بدقة مما يتيح للمستخدمين البحث في اللقطات للعثور على أحداث معينة مثل تسليم الطرود دون الحاجة لمشاهدة كل مقطع بشكل منفصل وفردي

كما سيعرض التطبيق المقاطع الهامة والجديرة بالملاحظة في أعلى صفحة البحث ليتمكن المستخدم من التعرف السريع على اللحظات الحركية الأساسية وعند تشغيل مقطع فيديو يمكن لتطبيق المنزل تجميع اللقطات المصورة من كاميرات متعددة ومختلفة لتقديم صورة أكثر اكتمالا ووضوحا وتفصيلا للحدث بالكامل وبأعلى دقة ممكنة

وسيتولى Apple Intelligence أيضا جعل إشعارات الملحقات المنزلية أكثر ذكاء وتنظيما فبدلا من تلقي تنبيه منفصل ومزعج لكل ملحق منزلي يتم تفعيله سيفهم تطبيق المنزل التنبيهات المرتبطة ببعضها البعض كنشاط واحد مستمر وقائم ويقوم بتقديم إشعار واحد وموحد يستمر في التحديث التلقائي الفوري مع تطور وتتابع مجريات النشاط الفعلي ليوفر تجربة مستخدم سلسة ومنظمة للغاية