تكنولوجيا: مساعد Siri AI يحصل على ميزات تخصيص التعبير الصوتي وسرعة الكلام #WWDC2026

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم أن مساعدها الذكي Siri AI سيقدم تجربة صوتية جديدة بالكامل تمنح المستخدمين القدرة على تخصيص طريقة نطق المساعد الصوتي وعلى الأجهزة التي تدعم نماذج أبل المتقدمة سيقدم المساعد أصواتا أكثر تعبيرا وحيوية إلى جانب تحسن كبير وملحوظ في دقة الإملاء عبر النظام بأكمله وسيكون بمقدور المستخدمين ضبط مستويات التعبير وسرعة الصوت حسب رغبتهم عبر واجهة مستخدم جديدة ومبتكرة تحتوي على أشرطة منزلقة للتعديل ويقتصر الخيار الصوتي حاليا في النسخة التجريبية الأولى للمطورين على اللهجة الأمريكية فقط دون غيرها
وشهد محرك الإملاء المطور تحديثا شاملا لالتقاط الكلام وتحويله مباشرة إلى نص منقح ومصقول مع معالجة التنسيقات وعلامات الترقيم بشكل تلقائي وفوري وفي الوقت الفعلي وأوضحت أبل أن الفهم المعزز للحديث يتيح للمستخدمين التحدث بطبيعتهم الكاملة مع ضمان ظهور الكلمات بدقة متناهية وبنفس المعنى المقصود لتسهيل التواصل اليومي والتحكم الكامل في أداء الصوت المساعد لتلبية تطلعات المستخدمين