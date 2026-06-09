تكنولوجيا: تيم كوك يلقي كلمته الوداعية المؤثرة في آخر مؤتمر له كرئيس تنفيذي لشركة أبل #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اختتم تيم كوك ما يتوقع أن يكون كلمته الرئيسية الأخيرة كرئيس تنفيذي لشركة أبل اليوم بعبارات وداعية مؤثرة للغاية وعبر كوك في رسالة فيديو مسجلة عن فخره واعتزازه بفترة عمله في الشركة مشيرا إلى أن مشاركة الأدوات الجديدة القوية مع المطورين كانت من أبرز محطات مسيرته وأن ما يبدعه المطورون بمنصات أبل يثبت دائما أن الخيال ليس له حدود مؤكدا أن بوصلة أبل كانت وستظل دائما ابتكار منتجات تخدم احتياجات الناس بشكل أساسي

وأعرب كوك عن شرفه الكبير بقيادة الشركة طوال السنوات الماضية موجها الشكر للحضور ومؤكدا على إيمانه الصادق بأن الأفضل لا يزال قادما لشركة أبل ويشغل كوك منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2011 خلفا للمؤسس ستيف جوبز ومن المقرر أن يتولى جون تيرنوس نائب رئيس هندسة الأجهزة في أبل قيادة الشركة رسميا خلفا لكوك في شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع موعد الإعلان عن طرازات الآيفون الجديدة في الخريف