تكنولوجيا: طريقة تثبيت النسخة التجريبية لنظام iOS 27 ومميزاته الجديدة #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل عن نظام iOS 27 الجديد بميزات نوعية تشمل مساعد Siri AI وتطبيق سيري المخصص وشريط منزلق لتعديل مظهر الزجاج السائل وتوسيع أدوات أمان الأطفال مع تقديم أداء أسرع وتحسينات متنوعة لرفع الموثوقية وأتاحت الشركة تثبيت النسخة التجريبية للمطورين مجانا لكل من يملك حساب مطور أبل دون الحاجة لدفع رسوم الاشتراك السنوي السابقة حيث يتطلب الأمر التسجيل ثم إعادة تشغيل الآيفون والتوجه إلى تطبيق الإعدادات ثم اختيار عام ثم تحديث البرامج والدخول إلى التحديثات التجريبية لتفعيل خيار المطورين وتنزيل النظام مباشرة

وأوضحت الشركة أن النسخة التجريبية العامة الأولى ستتوفر للمستخدمين في شهر يوليو المقبل وللحصول عليها يتعين التسجيل مسبقا عبر موقع بيتا أبل الرسمي وبعدها يتم إعادة تشغيل الهاتف واتباع نفس الخطوات داخل الإعدادات لتحديد النسخة العامة فور إطلاقها مع التأكيد على أن الوصول لميزات سيري المطورة يتطلب التسجيل في قائمة انتظار وتوصي أبل بشدة بعمل نسخة احتياطية كاملة لكافة بيانات الآيفون قبل البدء في التثبيت لتفادي أي أخطاء أو مشاكل في الأداء قد تحتويها الأنظمة التجريبية