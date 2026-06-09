تكنولوجيا: أبل تجلب الألبومات المشتركة بكامل دقتها إلى أندرويد وويندوز عبر آيكلود #WWDC2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل اليوم عن تحديث جديد لميزة الألبومات المشتركة عبر آيكلود يتيح للأصدقاء والعائلات على أنظمة أندرويد وويندوز الانضمام والمساهمة بالصور بشكل أكثر راحة وسهولة مع دعم كامل للصور بدقتها الأصلية ويزيل هذا التحسين الموجه لمستخدمي أندرويد وويندوز نقطة خلاف وعقبة بارزة للمجموعات المشتركة التي تستخدم أجهزة متنوعة ومختلفة حيث يمكن للمستخدمين من خارج نظام أبل البيئي التفاعل بمرونة داخل الألبومات المشتركة عبر موقع آيكلود الإلكتروني بسهولة تامة مع إمكانية إضافة صورهم بدقتها الكاملة وبدون أي ضغط أو تقليل للجودة لأول مرة

وقدمت أبل كذلك وسائل وطرقا جديدة لتصفية الصور والتفاعل والرد عليها داخل الألبومات المشتركة بالإضافة إلى توفير أدوات محدثة ومطورة لدعوة الآخرين للمساهمة وإرسال صورهم ومشاركتها مع الجميع بكل سلاسة