تكنولوجيا: شركة جارمن تطلق تحديثا جديدا لتحسين عمر البطارية في ساعاتها الذكية الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أنهت جارمن تطوير تحديث برمجى جديد للعديد من ساعاتها الذكية الرائدة والموجهة للمستخدمين على مستوى العالم حيث يعد البرنامج الثابت الجديد بتحسين عمر البطارية في بعض الطرازات مع تقديم تحسينات مخصصة لأنشطة الجولف في طرازات أخرى وكانت جارمن قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن ساعة Fenix 8 Pro والمعروضة بسعر 949 دولار بالإضافة إلى الساعات الذكية المماثلة الأخرى ستكون مؤهلة للحصول على ميزات اتصال الطوارئ المجانية عبر الأقمار الصناعية inReach SOS بالرغم من وجود بعض الشروط وقبل ذلك بوقت قصير كشفت الشركة عن تحديث برمجى مستقر ورئيسي لنفس الساعات الذكية أيضا

وفي ذلك الوقت زعمت جارمن أن نظام التشغيل System Software 22.35 يمثل نهاية برنامجها التجريبي v22.xx Beta Program المخصص لسلسلة ساعات Fenix 8 ولكن إطلاق الإصدار التجريبي الجديد Beta Version 22.37 أثبت أن هذا ليس هو الحال وبدلا من ذلك قامت الشركة بدمج ثلاثة إصلاحات للأخطاء البرمجية بما في ذلك إصلاح رئيسي يهدف إلى حل مشكلات الاستنزاف المستمر والمعلق لطاقة البطارية

وفي منشور لها أوضحت جارمن أن هذا الإصلاح الخاص بالبطارية ينطبق فقط على طراز Tactix 8 وفي الوقت نفسه تتوفر أيضا إصلاحات مخصصة للأعطال المحتملة أثناء ممارسة أنشطة الجولف لجميع الساعات الذكية الأخرى علاوة على ذلك يعالج الإصدار Beta Version 22.37 مشكلة ظهرت في الإصدارات الأقدم حيث كان عمق الغوص يرتفع تلقائيا إلى الصفر بعد الوصول إلى الحد الأقصى للعمق

وفي الوقت الحالي تشير جارمن إلى أن 100% من المشاركين في برنامج Beta Program يجب أن يكونوا قد تلقوا بالفعل إشعارا لتنزيل الإصدار التجريبي Beta Version 22.37 ولذلك نتوقع أن تقوم جارمن بدفع التحديث v22.37 إلى فرع برمجياتها المستقرة خلال الأيام القليلة القادمة ويمكن الاطلاع على منشور منتدى جارمن لمزيد من التفاصيل لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي تطلعات المستخدمين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين