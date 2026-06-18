تكنولوجيا: جوجل تعود بقوة إلى سوق المساعدات المنزلية وتطلق مكبر الصوت الذكي Google Home Speaker بميزة Gemini Live

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل رسميا عن عودتها المنافسة إلى سوق مكبرات الصوت الذكية من خلال إطلاق جهازها الجديد كليا Google Home Speaker ليدخل في منافسة مباشرة وقوية مع جهاز Amazon Echo Dot Max المعروض بسعر 65 دولار ويأتي المساعد الصوتي الجديد بتصميم مميز يشبه الكرة المفلطحة قليلا ومغطى بالكامل بنسيج قماشي فاخر ويحتوي الجزء السفلي من القاعدة على حلقة إضاءة مدمجة من نوع RGB LED توفر تفاعلا مرئيا وممتازا أثناء إجراء المحادثات الصوتية مع المساعد الذكي

وزودت الشركة الجهاز بمفتاح منزلق على الجانب الخلفي يسمح للمستخدمين بتعطيل الميكروفون بشكل كامل لضمان حماية الخصوصية والأمان وجاء هيكل مكبر الصوت مصنوعا بنسبة 37% من مواد معاد تدويرها ويبلغ وزن الجهاز حوالي 396 جرام ويأتي بقطر يبلغ 10.7 centimeter وتم تجهيزه بمحرك صوتي كامل النطاق بمقاس 58 mm مصمم خصيصا لتوزيع الصوت بشكل نقي ومتساو في جميع الاتجاهات بزاوية 360 درجة ويضم المساعد المنزلي ثلاثة ميكروفونات دقيقة ومعالج قوي رباعي النواة من نوع ARM Cortex-A55 ويدعم تقنيات الاتصال اللاسلكي المتطورة Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.4 ومعيار الاتصال Thread 1.3 ويحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجا ومساحة تخزين داخلية فلاش تبلغ 4 GB

وتتمحور هذه المواصفات والتقنيات ليس فقط حول تشغيل الموسيقى والوسائط بل لتوفير وصول سريع وفائق لمساعد جوجل الصوتي القائم على الذكاء الاصطناعي Gemini Live حيث يمكن لهذا المساعد الصوتي حتى بدون أي اشتراك شهري معالجة المهام اليومية المعتادة وبث الأغاني والبودكاست والكتب الصوتية وإرسال الرسائل بينما يتطلب الحصول على ميزات متقدمة وإعداد أنظمة الأتمتة والتحكم الذكي في المنزل الاشتراك في باقة مدفوعة تبلغ تكلفتها 10 دولار شهريا في حين تتوفر التحليلات اليومية المتقدمة وملخصات البث المباشر لكاميرات المراقبة المنزلية الذكية عبر اشتراك متميز يبلغ 20 دولار شهريا

وينطلق جهاز Google Home Speaker الجديد حاليا للطلب المسبق بسعر يبلغ 99.99 دولار عبر متجر جوجل الرسمي ويتوفر في خيارات ألوان جذابة تشمل البورسلين البيج والرمادي الداكن والأخضر اليشم والأحمر التوتي ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الشحن الرسمي للمستهلكين في أواخر شهر يونيو الحالي كما يمكن ضبط وإعداد مكبر الصوت الذكي بكل سهولة من خلال تطبيق Google Home المتاح على هواتف أيفون

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