تكنولوجيا: فيفو تكشف عن ألوان هاتفها القابل للطي Vivo X Fold 6 وتخضعه لاختبارات متانة قاسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل فيفو بكامل طاقتها قبل أيام قليلة من الإطلاق الرسمي لهاتفها المنتظر Vivo X Fold 6 وتم تسليط الضوء مؤخرا على قدرات الهاتف المتقدمة في تعدد المهام وإمكانيات استبداله بالحاسوب الشخصي بالإضافة إلى مواصفات ومميزات الكاميرا بما في ذلك مقرب الرسوم المطور بمقاس 200 mm كما لخص مقطع فيديو ترويجي الميزات الجديدة الرئيسية وعقب كل هذا كشفت الشركة الآن عن جميع خيارات الألوان الأربعة للهاتف القابل للطي الذي يحمل شعار العلامة التجارية الشهيرة Zeiss وهو ما يزيد بخيار واحد عما كان متوقعا في السابق

بالإضافة إلى اللون الرئيسي الفيروزي سيكون هاتف فيفو القابل للطي القادم متاحا باللون الأبيض واللون الأسود واللون والذي يبدو أنه درجة فاتحة قليلا من الأسود المائل للرمادي وتتميز الخيارات الثنائية الأخيرة أيضا بنمط مضلع عمودي لافت للنظر على الغطاء الخلفي وهو يذكرنا إلى حد ما بهاتف Vivo X200 Ultra الأبيض الذي تم إصداره في عام 2025 وبينما تفتقر المتغيرات الفيروزية والبيضاء إلى هذا العنصر التصميمي فإن إصدار اللون Salt Lake يتضمن نمطا دقيقا يشبه الكثبان الرملية لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي احتياجات المستخدمين