تكنولوجيا: لعبة Resident Evil: Code Veronica Remake تتجاوز حاجز مليون إضافة إلى قوائم الأمنيات قبل الإطلاق المحتمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حققت لعبة Resident Evil: Code Veronica Remake إنجازًا مبكرًا لافتًا، بعدما تجاوز عدد إضافاتها إلى قوائم الأمنيات حاجز المليون عبر متجري Steam وPlayStation Store، وفقًا لما أكدته Capcom عبر حساباتها الرسمية.

وجاء هذا الرقم بعد أقل من أسبوعين على الكشف العالمي عن اللعبة خلال فعالية Summer Game Fest، ما يعكس حجم الاهتمام الكبير بالمشروع رغم أن موعد إطلاقه لا يزال مقررًا خلال عام 2027.

كما تصدرت اللعبة قائمة أكثر الألعاب المنتظرة على Steam من حيث عدد الإضافات إلى قوائم الأمنيات، وهو ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الإصدارات المرتقبة خلال السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن تواصل الأرقام ارتفاعها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد إطلاق الصفحة الرسمية للعبة على متجر Xbox، ما يتيح لمستخدمي Xbox Series X وXbox Series S إضافتها إلى قوائم المتابعة إلى جانب لاعبي الحاسب وPlayStation 5.

ويبدو أن عودة شخصية Claire Redfield لعبت دورًا مهمًا في جذب اهتمام اللاعبين، إذ تواصل Capcom الاعتماد على استراتيجية الإطلاق المتزامن عبر مختلف المنصات لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور منذ اليوم الأول.

وعلى الصعيد التقني، أكد المنتج يوشياكي هيراباياشي أن اللعبة ستعتمد منظور الكاميرا الثالث فوق الكتف، متخلية عن خيارات اللعب من منظور الشخص الأول التي ظهرت في بعض أجزاء السلسلة الحديثة مثل Resident Evil Village وResident Evil Requiem.

كذلك حرص فريق التطوير على الحفاظ على الترابط السردي للأحداث، إذ تدور قصة اللعبة بعد ثلاثة أشهر فقط من هروب Claire Redfield من مدينة Raccoon City. ولهذا السبب لن تمتلك الشخصية مهارات قتالية متقدمة أو أنظمة صد متطورة، بل سيركز أسلوب اللعب على عناصر البقاء التقليدية وإدارة الموارد المحدودة.

وتعزز Capcom ثقة اللاعبين بالمشروع من خلال إشراك الفرق نفسها التي عملت على ريميك Resident Evil 2 وResident Evil 4، وهما من أنجح إصدارات السلسلة خلال السنوات الأخيرة.

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