تكنولوجيا: شاومي تطلق Redmi Buds 8 عالميًا بمواصفات متقدمة وسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسّعت شاومي توفر سماعات Redmi Buds 8 لتصل إلى أسواق جديدة، من بينها ألمانيا والمملكة المتحدة، ضمن الفئة الاقتصادية التي تجمع بين السعر المنخفض والمواصفات المتقدمة.

وفي ألمانيا، طرحت الشركة السماعات عبر متجرها الرسمي بسعر 50 يورو، بينما يبلغ سعرها في المملكة المتحدة 40 جنيهًا إسترلينيًا. كما تتوفر بثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأخضر. وتقدم شاومي حاليًا خصمًا إطلاقياً في السوق الألمانية، علمًا أن السعر الرسمي المعلن يبلغ 60 يورو.

وركزت الشركة في Redmi Buds 8 على تقديم مزايا متقدمة مقارنة بسعرها، إذ دعمت السماعات تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC القادرة على تقليل الضجيج المحيط حتى 50 ديسيبل.

كذلك دعمت السماعات ترميز LHDC، ما يتيح نقل الصوت لاسلكيًا بجودة أعلى وفقدان أقل للتفاصيل الصوتية مقارنة بالترميزات التقليدية.

واعتمدت شاومي على وحدتي تشغيل صوتي بحجم 11 ملم لكل سماعة، مع توفير ميزة Sound ID التي تعتمد على اختبار سمعي مخصص للمستخدم، بهدف ضبط الصوت وفقًا لقدرات السمع والتفضيلات الشخصية لكل شخص.

أما من ناحية البطارية، فتصل مدة التشغيل إلى 11 ساعة من خلال السماعات وحدها عند تعطيل إلغاء الضوضاء، بينما ترتفع إلى 44 ساعة عند استخدام علبة الشحن.

وعند تفعيل تقنية ANC، تنخفض مدة التشغيل إلى 6.5 ساعات للسماعات، وتصل إلى 28 ساعة إجمالًا مع علبة الشحن.

كما حصلت Redmi Buds 8 على شهادة IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ما يمنحها قدرة أفضل على تحمل الاستخدام اليومي والأنشطة الخارجية.

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