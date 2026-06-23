تكنولوجيا: تسريب يكشف مواصفات Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra 2 قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل إضافية تخص ساعتي Samsung Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra 2 المرتقبتين، قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لأحد المسربين على منصة X، ستصل الساعتان بتصميمات وألوان جديدة للأساور، إلى جانب مجموعة من الواجهات والمزايا الجديدة التي ستأتي ضمن واجهة One UI 9 Watch المعتمدة على نظام Wear OS 7.

وعلى صعيد التصميم، يُقال إن Galaxy Watch9 ستتبنى هيكلًا أكثر حدة وزوايا مقارنة بالأجيال السابقة من ساعات Galaxy Watch القياسية، بينما ستحصل Galaxy Watch Ultra 2 على حواف أنحف حول الشاشة وتحسينات في منطقة الأزرار الجانبية.

كما تشير المعلومات إلى أن الزر البرتقالي المميز في نسخة Ultra لن يكون باللون البرتقالي بالكامل، بل سيحمل إطارًا برتقاليًا فقط.

وتضيف التسريبات أن سامسونج لن تطرح إصدار Classic هذا العام، ما يعني أن Galaxy Watch9 وGalaxy Watch Ultra 2 سيكونان الخيارين الوحيدين ضمن التشكيلة الجديدة.

أما بالنسبة للألوان، فمن المتوقع أن تتوفر Galaxy Watch9 بخيارات تشمل اللون البيج، والأسود مع سوار مائل إلى الأزرق، والفضي مع سوار أخضر. كما ستعتمد الساعتان تصميمًا متشابهًا للأساور بشكل افتراضي، مع اختلاف بسيط في نمط فتحات السوار.

ومن المنتظر أن تكشف سامسونج رسميًا عن الساعتين خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في لندن يوم 22 يوليو، إلى جانب هواتف Galaxy Z Fold8 وGalaxy Z Fold8 Ultra وGalaxy Z Flip8.

وتشير الشائعات أيضًا إلى أن Galaxy Watch Ultra 2 ستضم بطارية بسعة 800 مللي أمبير، بينما ستأتي Galaxy Watch9 ببطارية سعتها 400 مللي أمبير.

المصدر