تكنولوجيا: اوبو تخطط لتطوير كاميرا التقريب المبتكرة Hasselblad في هاتفها الرائد القادم Oppo Find X10 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر هاتف Oppo Find X9 Ultra الحالي إلى جانب هاتف Vivo X300 Ultra أحد أفضل الهواتف الرائدة المنسقة للتصوير الفوتوغرافي هذا العام ولكن على الرغم من وجود بعض التشابهات فإنه يمنح الأولوية لجوانب مختلفة تماما في منظومة كاميرات Hasselblad الخاصة به وعلى سبيل المثال يوفر الهاتف بشكل فريد ميزة تقريب بصري مذهلة تصل إلى 10x وهي خاصية تخلت عنها سامسونج مع هاتفها Galaxy S24 Ultra في عام 2024 ومن الجدير بالاعتراف أن كاميرا التقريب بدقة 10x في هاتف Oppo Find X9 Ultra الحالي لا تقدم نفس الجودة الفائقة التي توفرها كاميرا التقريب الأخرى بمقاس 3x والتي تأتي بمستشعر حجمه 1/1.28 inch وخاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة ويعود السبب في ذلك إلى أن حجم المستشعر الذي يبلغ 1/2.75 inch يعتبر صغيرا بعض الشيء لتحقيق ذلك

لكن هذا هو المكان الدقيق والهدف الذي يمكن أن يشهد تحسينات وتطويرات كبيرة في الجيل القادم والخليفة المنتظر كما ألمح المسرب الشهير والموثوق للغاية Digital Chat Station بشكل محدد عبر منصة Weibo اليوم الموافق 23 يونيو من عام 2026 الحالي وكما هو الحال دائما يجب التعامل مع هذه الشائعات المبكرة بنوع من الحذر كونها تستند إلى نماذج تجريبية أولية للغاية قد لا تصل بالضرورة إلى مرحلة الإنتاج الضخم بنفس هذه المواصفات الدقيقة للمستعرضين

ووفقا للمسرب فإن المستشعر الذي يأتي بدقة 50 MP المتواجد خلف كاميرا التقريب البؤري بمقاس 230mm في هاتف Oppo Find X10 Ultra القادم سيتم ترقيته وتحديثه ليصبح بمستشعر حجمه أكبر يصل إلى 1/1.95 inch مما سيسمح بتقديم جودة صورة أعلى بشكل ملحوظ لاسيما أثناء التصوير الليلي وفي الأماكن المظلمة ولم يتم الكشف بعد عن المستشعر الدقيق الذي سيتم استخدامه هنا ولكن بناء على تعليقات المسرب فإنه لن يكون مستشعر من نوع Sony LYT-600 ولا يزال من غير المعروف ما هي التحسينات الأخرى التي تخطط لها اوبو لهاتفها الرائد وكاميرا Hasselblad لعام 2027 المقبل ولكن على الأقل تبدو عملية التطوير والإنتاج تسير وفقا للخطة الوضعية تماما