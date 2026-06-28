تكنولوجيا: لينوفو تطلق رسميا حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad E14 Gen 8 بمعالجات AMD Zen 5 وشاشة بمعدل 120 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت لينوفو أخيرا في بيع حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad E14 المجهز بمعالجات متطورة من نوع AMD Zen 5 ويأتي جهاز ThinkPad E14 Gen 8 الجديد مع خيارات متعددة من المعالجات تشمل رقاقات Krackan Point 2 وأيضا معالجات Gorgon Point ومن الجدير بالذكر أن لينوفو تبيع بالفعل بدائل مدعومة بمعالجات Intel Panther Lake على مستوى العالم بينما تقصر الشركة حاليا توفر طرازات AMD على أسواق أستراليا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا تماما مثل جهاز ThinkPad T1g Gen 9 الذي وصل في وقت سابق من هذا الأسبوع وبشكل افتراضي تقوم لينوفو بتزويد حاسوب ThinkPad E14 Gen 8 بمعالج من نوع Ryzen AI 5 330 مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا ومساحة تخزين داخلية بحجم 256 GB من فئة SSD وبطارية بقدرة 48 Wh وشاشة عرض من نوع IPS بدقة 1200p ومعدل سطوع أقصى يبلغ 400 nits ومعدل تحديث يبلغ 60 Hz مع تغطية بنسبة 45% فقط من النطاق اللوني NTSC ويأتي هذا الإصدار الأساسي الاقتصادي مع كاميرا ويب بدقة 720p وهيكل مصنوع بالكامل من بلاستيك ABS للمستعرضين

ومع ذلك توفر لينوفو أربعة معالجات أخرى قوية تصل إلى رقاقة Ryzen AI 7 445 كما يتوفر حاسوب ThinkPad E14 Gen 8 مع ذاكرة عشوائية تصل سعتها إلى 32 جيجا من فئة DDR5-5600 RAM وتعمل بقنوات مزدوجة ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 1 TB من فئة PCIe 4.0 SSD بالإضافة إلى فتحة ثانية مخصصة لتركيب قرص تخزين إضافي من فئة SSD وعلاوة على ذلك يمكن للمستخدمين تكوين الجهاز ببطارية أكبر تبلغ قدرتها 64 Wh وغطاء قاعدة سفلي مصنوع من الألومنيوم المتين وكاميرا ويب مطورة ومحدثة بدقة 1080p للمستعرضين

وتقدم لينوفو خيارا اختياريا لشاشة العرض يدعم معدل تحديث فائق يبلغ 120 Hz وتأتي الشاشة بدقة وضوح ممتازة تصل إلى 2880×1800 pixels ومستوى سطوع في ذروته يبلغ 500 nits وعلى الرغم من أنها لا تزال لوحة من نوع IPS إلا أن هذا الخيار الأكثر تكلفة يتميز بدعم تغطية كاملة بنسبة 100% من النطاق اللوني sRGB وتبدأ الأسعار الرسمية للجهاز 1125 دولار ولم تؤكد لينوفو حتى الآن الموعد الرسمي لتوفر نسخ AMD من جهاز ThinkPad E14 Gen 8 في بقية الأسواق العالمية