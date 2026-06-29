تكنولوجيا: سامسونج قد تتخلى عن اسم Galaxy Z في هواتفها القابلة للطي قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تستعد سامسونج لإجراء تغيير كبير في هوية هواتفها القابلة للطي، إذ تشير تسريبات جديدة إلى احتمال التخلي عن علامة Galaxy Z مع إطلاق الجيل المقبل من أجهزتها.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة رسميًا عن هواتفها القابلة للطي الجديدة في 22 يوليو، بما في ذلك طراز جديد يأتي بتصميم أكثر نحافة وخفة، مع شاشة خارجية أعرض مقارنة بالأجيال السابقة، ويستهدف منافسة هاتف أبل القابل للطي المتوقع طرحه في سبتمبر.

وأثارت تسمية الهاتف الجديد الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية، إذ ظهر في تسريبات سابقة بأسماء مثل Galaxy Z Wide Fold وGalaxy Z Fold8 Wide، قبل أن تشير تسريبات أحدث إلى اسم Galaxy Z Fold8.

لكن صورًا مسربة لأغطية حماية رسمية من نوع Kindsuit كشفت اسمًا مختلفًا تمامًا، إذ ظهر على العبوات اسم “Galaxy New Fold”، ما يعزز احتمالات أن سامسونج تستعد للتخلي عن اسم Galaxy Z في هذه الفئة.

وتشير التسريبات أيضًا إلى أن الهاتف الجديد لن يكون خليفة مباشرًا لـGalaxy Z Fold7، إذ يُقال إنه سيأتي ببعض التنازلات، مثل الاستغناء عن إحدى الكاميرات الخلفية، مقابل التركيز على تصميم أكثر نحافة وعرضًا.

المصدر