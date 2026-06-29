تكنولوجيا: Amazfit تطلق ميزة جديدة لإعادة توجيه الإشعارات على أجهزة iPhone

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Amazfit إطلاق برنامج تجريبي لميزة إعادة توجيه الإشعارات على أجهزة iPhone، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الإشعارات على ساعاتها الذكية. ويقتصر البرنامج حاليًا على المستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وتتيح الميزة الجديدة أكثر من مجرد عرض التنبيهات، إذ يمكن للمستخدمين قراءة الرسائل كاملة، والرد عليها، وإرسال ردود سريعة، أو وضع علامة “تمت القراءة” مباشرة من الساعة، مع دعم تطبيقات متوافقة مثل WhatsApp.

كما تدعم الميزة عرض الصور والتنبيهات المرئية، ما يسمح باستقبال إشعارات تتضمن صورًا، مثل الصور القادمة من أجراس الأبواب الذكية، وعرضها مباشرة على شاشة الساعة.

وسيبدأ البرنامج التجريبي أولًا على ساعات Cheetah 2 Ultra وBalance Ultra وBalance 3، على أن يصل لاحقًا إلى طرازات Bip Max وActive 3 Premium وCheetah 2 Pro وT-Rex 3 وT-Rex 3 Pro وT-Rex Ultra 2 وBalance 2 خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وينطلق البرنامج غدًا، 30 يونيو، عبر تحديث تدريجي لتطبيق Zepp على متجر App Store، مع اشتراط تشغيل أجهزة iPhone بإصدار iOS 26.5 أو أحدث.

وبعد تثبيت التحديث، سيظهر للمستخدم إشعار لتفعيل الميزة الجديدة، كما يمكن تشغيلها يدويًا من خلال المسار: Devices > Notifications > App Notifications.

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